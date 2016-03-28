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Выхино, Тушино и «Молли Гвиннз»: Что снесут этой осенью
Архитектура
Выхино, Тушино и «Молли Гвиннз»: Что снесут этой осеньюКак выглядят обреченные самострои и что говорят их работники
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Выхино, Тушино и «Молли Гвиннз»: Что снесут этой осенью
Архитектура

Выхино, Тушино и «Молли Гвиннз»: Что снесут этой осенью Как выглядят обреченные самострои и что говорят их работники

Карта: Что еще снесут в Москве
Ситуация
Карта: Что еще снесут в Москве78 магазинов, рынков и кафе, которые попали в пятую волну сноса самостроя
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Карта: Что еще снесут в Москве
Ситуация

Карта: Что еще снесут в Москве 78 магазинов, рынков и кафе, которые попали в пятую волну сноса самостроя

Город

В Москве началась четвертая волна сноса самостроя

Власти снесут 13 зданий

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Город

В Москве началась четвертая волна сноса самостроя Власти снесут 13 зданий

Город

Власти Москвы составили четвертый список самостроя под снос

В новый список попали 54 постройки площадью более 19 тысяч квадратных метров

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Город

Власти Москвы составили четвертый список самостроя под снос В новый список попали 54 постройки площадью более 19 тысяч квадратных метров

Недвижимость

Власти Москвы пообещали обойтись без массового сноса самостроя ночью

Владельцы большинства проблемных объектов из третьего списка согласились добровольно демонтировать постройки

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Недвижимость

Власти Москвы пообещали обойтись без массового сноса самостроя ночью Владельцы большинства проблемных объектов из третьего списка согласились добровольно демонтировать постройки

Что нужно знать о новой волне сносов в Москве
Ситуация
Что нужно знать о новой волне сносов в МосквеThe Village разбирается, почему в Москве сносят самострой, чем он опасен для города и как это переживают предприниматели
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Что нужно знать о новой волне сносов в Москве
Ситуация

Что нужно знать о новой волне сносов в Москве The Village разбирается, почему в Москве сносят самострой, чем он опасен для города и как это переживают предприниматели

Ситуация

В ночь на 29 августа снесли 90 объектов самостроя

Всего во втором списке на снос — 107 строений

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Ситуация

В ночь на 29 августа снесли 90 объектов самостроя Всего во втором списке на снос — 107 строений

Ситуация

В переходе станции метро «Дмитровская» обвалилась часть потолка (обновлено)

Представители подземки заявили, что в переходе проходили несанкционированные работы

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Ситуация

В переходе станции метро «Дмитровская» обвалилась часть потолка (обновлено) Представители подземки заявили, что в переходе проходили несанкционированные работы

Город

Власти Москвы составят третий список объектов под снос

Точную дату второй волны сноса самостроя власти уже обнародовали

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Город

Власти Москвы составят третий список объектов под снос Точную дату второй волны сноса самостроя власти уже обнародовали

Ситуация

Обнародованы сроки «второй волны» сноса самостроя

Все объекты из второго списка демонтируют единовременно

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Ситуация

Обнародованы сроки «второй волны» сноса самостроя Все объекты из второго списка демонтируют единовременно

Ситуация

Определён размер компенсации за добровольный снос самостроя

Квадратный метр оценили в 55,5 тысячи рублей

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Ситуация

Определён размер компенсации за добровольный снос самостроя Квадратный метр оценили в 55,5 тысячи рублей

Город

Сергей Собянин — о необходимости новой волны сноса самостроя

Мэр заявил, что в Москве продолжится снос возведённых с нарушениями построек, чтобы не допустить «трагедии»

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Город

Сергей Собянин — о необходимости новой волны сноса самостроя Мэр заявил, что в Москве продолжится снос возведённых с нарушениями построек, чтобы не допустить «трагедии»

Город

Вторая волна сноса самостроя начнётся 28 июля

В новый список на снос попали 107 объектов

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Город

Вторая волна сноса самостроя начнётся 28 июля В новый список на снос попали 107 объектов

Ситуация

Мэрия подаст встречный иск к владельцу снесённого самостроя за 2 миллиарда рублей

Компанию «Созидание» обвиняют в незаконном обогащении от пользования городской землёй

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Ситуация

Мэрия подаст встречный иск к владельцу снесённого самостроя за 2 миллиарда рублей Компанию «Созидание» обвиняют в незаконном обогащении от пользования городской землёй

Город

В Строгине хотят снести вейк-клуб

Владельцы спортивного объекта, признанного самостроем, собирают подписи в его защиту

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Город

В Строгине хотят снести вейк-клуб Владельцы спортивного объекта, признанного самостроем, собирают подписи в его защиту

Город

Верховный суд признал законным снос самостроя

Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы владельцев торговых павильонов

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Город

Верховный суд признал законным снос самостроя Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы владельцев торговых павильонов

Город

Владелец снесённого павильона выиграл дело против властей

Теперь он может восстановить торговую точку на том же месте

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Город

Владелец снесённого павильона выиграл дело против властей Теперь он может восстановить торговую точку на том же месте