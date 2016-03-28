Выхино, Тушино и «Молли Гвиннз»: Что снесут этой осенью Как выглядят обреченные самострои и что говорят их работники
Карта: Что еще снесут в Москве 78 магазинов, рынков и кафе, которые попали в пятую волну сноса самостроя
В Москве началась четвертая волна сноса самостроя Власти снесут 13 зданий
Власти Москвы составили четвертый список самостроя под снос
В новый список попали 54 постройки площадью более 19 тысяч квадратных метров
Власти Москвы составили четвертый список самостроя под снос В новый список попали 54 постройки площадью более 19 тысяч квадратных метров
Власти Москвы пообещали обойтись без массового сноса самостроя ночью
Владельцы большинства проблемных объектов из третьего списка согласились добровольно демонтировать постройки
Власти Москвы пообещали обойтись без массового сноса самостроя ночью Владельцы большинства проблемных объектов из третьего списка согласились добровольно демонтировать постройки
Что нужно знать о новой волне сносов в Москве The Village разбирается, почему в Москве сносят самострой, чем он опасен для города и как это переживают предприниматели
В ночь на 29 августа снесли 90 объектов самостроя
Всего во втором списке на снос — 107 строений
В ночь на 29 августа снесли 90 объектов самостроя Всего во втором списке на снос — 107 строений
В переходе станции метро «Дмитровская» обвалилась часть потолка (обновлено)
Представители подземки заявили, что в переходе проходили несанкционированные работы
В переходе станции метро «Дмитровская» обвалилась часть потолка (обновлено) Представители подземки заявили, что в переходе проходили несанкционированные работы
Власти Москвы составят третий список объектов под снос
Точную дату второй волны сноса самостроя власти уже обнародовали
Власти Москвы составят третий список объектов под снос Точную дату второй волны сноса самостроя власти уже обнародовали
Обнародованы сроки «второй волны» сноса самостроя
Все объекты из второго списка демонтируют единовременно
Обнародованы сроки «второй волны» сноса самостроя Все объекты из второго списка демонтируют единовременно
Определён размер компенсации за добровольный снос самостроя
Квадратный метр оценили в 55,5 тысячи рублей
Определён размер компенсации за добровольный снос самостроя Квадратный метр оценили в 55,5 тысячи рублей
Сергей Собянин — о необходимости новой волны сноса самостроя
Мэр заявил, что в Москве продолжится снос возведённых с нарушениями построек, чтобы не допустить «трагедии»
Сергей Собянин — о необходимости новой волны сноса самостроя Мэр заявил, что в Москве продолжится снос возведённых с нарушениями построек, чтобы не допустить «трагедии»
Вторая волна сноса самостроя начнётся 28 июля В новый список на снос попали 107 объектов
Мэрия подаст встречный иск к владельцу снесённого самостроя за 2 миллиарда рублей
Компанию «Созидание» обвиняют в незаконном обогащении от пользования городской землёй
Мэрия подаст встречный иск к владельцу снесённого самостроя за 2 миллиарда рублей Компанию «Созидание» обвиняют в незаконном обогащении от пользования городской землёй
В Строгине хотят снести вейк-клуб
Владельцы спортивного объекта, признанного самостроем, собирают подписи в его защиту
В Строгине хотят снести вейк-клуб Владельцы спортивного объекта, признанного самостроем, собирают подписи в его защиту
Верховный суд признал законным снос самостроя
Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы владельцев торговых павильонов