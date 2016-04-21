«Архнадзор» внес в «Черную книгу» исторические здания Москвы, утраченные в 2016 году
В обновленный список попали 24 постройки
Архитектурное сообщество выступило с заявлением по сносу Таганской АТС
Под заявлением о бездействии городских властей подписались архитекторы, историки и эксперты
Архитектурное сообщество — о сносе Таганской АТС и защите городского наследия The Village публикует заявление архитекторов, историков и экспертов, посвящённое бездействию городских властей
Архитектурное сообщество — о сносе Таганской АТС и защите городского наследия The Village публикует заявление архитекторов, историков и экспертов, посвящённое бездействию городских властей
Противники сноса Таганской АТС подали петицию в мэрию
Сейчас под ней подписались почти 35 тысяч человек
В Москве начался народный сход в защиту Таганской АТС (обновлено)
Сход проходит в формате встречи с депутатами
В защиту Таганской АТС пройдёт ещё один народный сход
Мероприятие состоится 25 апреля в 18:30
Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания The Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию
Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания The Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию
Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию The Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре