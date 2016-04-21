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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Архнадзор» внес в «Черную книгу» исторические здания Москвы, утраченные в 2016 году

В обновленный список попали 24 постройки

«Архнадзор» внес в «Черную книгу» исторические здания Москвы, утраченные в 2016 году

Что осталось от Таганской АТС
Что осталось от Таганской АТС Снос станции должен был завершиться к 1 июня
Что осталось от Таганской АТС

Что осталось от Таганской АТС
Снос станции должен был завершиться к 1 июня

Архитектурное сообщество выступило с заявлением по сносу Таганской АТС

Под заявлением о бездействии городских властей подписались архитекторы, историки и эксперты

Архитектурное сообщество выступило с заявлением по сносу Таганской АТС

Архитектурное сообщество — о сносе Таганской АТС и защите городского наследия
Архитектурное сообщество — о сносе Таганской АТС и защите городского наследия The Village публикует заявление архитекторов, историков и экспертов, посвящённое бездействию городских властей
Архитектурное сообщество — о сносе Таганской АТС и защите городского наследия

Архитектурное сообщество — о сносе Таганской АТС и защите городского наследия
The Village публикует заявление архитекторов, историков и экспертов, посвящённое бездействию городских властей

Противники сноса Таганской АТС подали петицию в мэрию

Сейчас под ней подписались почти 35 тысяч человек

Противники сноса Таганской АТС подали петицию в мэрию

В Москве начался народный сход в защиту Таганской АТС (обновлено)

Сход проходит в формате встречи с депутатами

В Москве начался народный сход в защиту Таганской АТС (обновлено)

В защиту Таганской АТС пройдёт ещё один народный сход

Мероприятие состоится 25 апреля в 18:30

В защиту Таганской АТС пройдёт ещё один народный сход

Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания
Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания The Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию
Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания

Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания
The Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию

Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию
Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию The Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре
Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию

Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию
The Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре