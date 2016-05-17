Выставка «Зенит андеграунда», вечеринка в Blank, джаз на Новой сцене и «Рынок выходного дня» Выставки, концерты, вечеринки, лекции и другие события пятницы и выходных
Выставка «Зенит андеграунда», вечеринка в Blank, джаз на Новой сцене и «Рынок выходного дня» Выставки, концерты, вечеринки, лекции и другие события пятницы и выходных
«Кустодиев» в KGallery, «Формы движения», концерт Little Big и гастроли «Гоголь-центра» Выставки, концерты, вечеринки и другие события пятницы и выходных
«Кустодиев» в KGallery, «Формы движения», концерт Little Big и гастроли «Гоголь-центра» Выставки, концерты, вечеринки и другие события пятницы и выходных
В Social Club пройдет встреча с театральным режиссером Семеном Александровским
Мероприятие состоится 19 января. Александровский расскажет о независимом театре и сотрудничестве с Теодором Курентзисом
В Social Club пройдет встреча с театральным режиссером Семеном Александровским Мероприятие состоится 19 января. Александровский расскажет о независимом театре и сотрудничестве с Теодором Курентзисом
В ресторане Social Club запустили специальное меню от пяти петербургских шефов
Оно будет действовать до 29 июля
В ресторане Social Club запустили специальное меню от пяти петербургских шефов Оно будет действовать до 29 июля
Европейский университет проведет цикл лекций в Social Club
Первая лекция начнется 28 мая в 20:00
Европейский университет проведет цикл лекций в Social Club Первая лекция начнется 28 мая в 20:00
Social Сlub на Пяти углах (Петербург)Амбициозный проект владельцев «Бекицера» и «Терминала»: ресторан и клуб с фантастическим месторасположением
Social Сlub на Пяти углах (Петербург) Амбициозный проект владельцев «Бекицера» и «Терминала»: ресторан и клуб с фантастическим месторасположением
Social Club над «Бекицером» заработает на следующей неделе
Новое заведение станет своеобразным клубом для 30-летних с рестораном, винным баром и обширной культурной программой
Social Club над «Бекицером» заработает на следующей неделе Новое заведение станет своеобразным клубом для 30-летних с рестораном, винным баром и обширной культурной программой
Команда «Бекицера» готовит к открытию Social Club
Новое заведение будет располагаться на улице Рубинштейна