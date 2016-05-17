17 ноября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Выставка «Зенит андеграунда», вечеринка в Blank, джаз на Новой сцене и «Рынок выходного дня»
Выставка «Зенит андеграунда», вечеринка в Blank, джаз на Новой сцене и «Рынок выходного дня» Выставки, концерты, вечеринки, лекции и другие события пятницы и выходных
Выставка «Зенит андеграунда», вечеринка в Blank, джаз на Новой сцене и «Рынок выходного дня»

Выставка «Зенит андеграунда», вечеринка в Blank, джаз на Новой сцене и «Рынок выходного дня»
Выставки, концерты, вечеринки, лекции и другие события пятницы и выходных

«Кустодиев» в KGallery, «Формы движения», концерт Little Big и гастроли «Гоголь-центра»
«Кустодиев» в KGallery, «Формы движения», концерт Little Big и гастроли «Гоголь-центра» Выставки, концерты, вечеринки и другие события пятницы и выходных
«Кустодиев» в KGallery, «Формы движения», концерт Little Big и гастроли «Гоголь-центра»

«Кустодиев» в KGallery, «Формы движения», концерт Little Big и гастроли «Гоголь-центра»
Выставки, концерты, вечеринки и другие события пятницы и выходных

В Social Club пройдет встреча с театральным режиссером Семеном Александровским

Мероприятие состоится 19 января. Александровский расскажет о независимом театре и сотрудничестве с Теодором Курентзисом

В Social Club пройдет встреча с театральным режиссером Семеном Александровским
Мероприятие состоится 19 января. Александровский расскажет о независимом театре и сотрудничестве с Теодором Курентзисом

В ресторане Social Club запустили специальное меню от пяти петербургских шефов

Оно будет действовать до 29 июля

В ресторане Social Club запустили специальное меню от пяти петербургских шефов
Оно будет действовать до 29 июля

Европейский университет проведет цикл лекций в Social Club

Первая лекция начнется 28 мая в 20:00

Европейский университет проведет цикл лекций в Social Club
Первая лекция начнется 28 мая в 20:00

Social Сlub на Пяти углах (Петербург)

Social Сlub на Пяти углах (Петербург)Амбициозный проект владельцев «Бекицера» и «Терминала»: ресторан и клуб с фантастическим месторасположением

Social Сlub на Пяти углах (Петербург)

Social Сlub на Пяти углах (Петербург)
Амбициозный проект владельцев «Бекицера» и «Терминала»: ресторан и клуб с фантастическим месторасположением

Social Club над «Бекицером» заработает на следующей неделе

Новое заведение станет своеобразным клубом для 30-летних с рестораном, винным баром и обширной культурной программой

Social Club над «Бекицером» заработает на следующей неделе
Новое заведение станет своеобразным клубом для 30-летних с рестораном, винным баром и обширной культурной программой

Команда «Бекицера» готовит к открытию Social Club

Новое заведение будет располагаться на улице Рубинштейна

Команда «Бекицера» готовит к открытию Social Club
Новое заведение будет располагаться на улице Рубинштейна