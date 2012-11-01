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Новости

Дорога от Москвы до Солнечногорска и Шереметьева снова подорожала

Выгоднее всего ездить с транспондером

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Новости

Дорога от Москвы до Солнечногорска и Шереметьева снова подорожала Выгоднее всего ездить с транспондером

Новости

Дорога от Москвы до Солнечногорска снова подорожала

Подорожание коснулось поездок в будни в дневное время

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Новости

Дорога от Москвы до Солнечногорска снова подорожала Подорожание коснулось поездок в будни в дневное время

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно
Инфраструктура

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдноКак столица атакует область отходами и когда это закончится

Инфраструктура

Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно Как столица атакует область отходами и когда это закончится

Город

В Подмосковье отключают электричество из-за ледяного дождя

Наибольший удар стихии пришелся на Наро-Фоминский, Дмитровский, Солнечногорский, Клинский и Сергиево-Посадский районы

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Город

В Подмосковье отключают электричество из-за ледяного дождя Наибольший удар стихии пришелся на Наро-Фоминский, Дмитровский, Солнечногорский, Клинский и Сергиево-Посадский районы

Транспорт

На трассе М-11 введут тарифы со скидками до 70 %

Для разных категорий водителей введут четыре тарифа, которые позволят снизить расходы на проезд до 70 %

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Транспорт

На трассе М-11 введут тарифы со скидками до 70 % Для разных категорий водителей введут четыре тарифа, которые позволят снизить расходы на проезд до 70 %

Транспорт

Проезд по трассе М11 от Шереметьева до Солнечногорска станет платным с 23 ноября

Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой

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Транспорт

Проезд по трассе М11 от Шереметьева до Солнечногорска станет платным с 23 ноября Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой

Маршрут на выходные: Москва — Солнечногорск — Клин
Weekend
Маршрут на выходные: Москва — Солнечногорск — КлинThe Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — усадьбы писателей и учёных, заброшенный киногород и музей ёлочных игрушек на Ленинградском направлении.
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Маршрут на выходные: Москва — Солнечногорск — Клин
Weekend

Маршрут на выходные: Москва — Солнечногорск — Клин The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — усадьбы писателей и учёных, заброшенный киногород и музей ёлочных игрушек на Ленинградском направлении.

Недвижимость

Москву окружат бизнес-центрами

В Подмосковье построят 6 крупных бизнес-центров с фитнес-клубами, апартаментами и даже детскими садами — вместе они образуют «деловое кольцо» вокруг города.

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Недвижимость

Москву окружат бизнес-центрами В Подмосковье построят 6 крупных бизнес-центров с фитнес-клубами, апартаментами и даже детскими садами — вместе они образуют «деловое кольцо» вокруг города.