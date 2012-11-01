Дорога от Москвы до Солнечногорска и Шереметьева снова подорожала
Выгоднее всего ездить с транспондером
Дорога от Москвы до Солнечногорска и Шереметьева снова подорожала Выгоднее всего ездить с транспондером
Дорога от Москвы до Солнечногорска снова подорожала
Подорожание коснулось поездок в будни в дневное время
Дорога от Москвы до Солнечногорска снова подорожала Подорожание коснулось поездок в будни в дневное время
Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдноКак столица атакует область отходами и когда это закончится
Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно Как столица атакует область отходами и когда это закончится
В Подмосковье отключают электричество из-за ледяного дождя
Наибольший удар стихии пришелся на Наро-Фоминский, Дмитровский, Солнечногорский, Клинский и Сергиево-Посадский районы
В Подмосковье отключают электричество из-за ледяного дождя Наибольший удар стихии пришелся на Наро-Фоминский, Дмитровский, Солнечногорский, Клинский и Сергиево-Посадский районы
На трассе М-11 введут тарифы со скидками до 70 %
Для разных категорий водителей введут четыре тарифа, которые позволят снизить расходы на проезд до 70 %
На трассе М-11 введут тарифы со скидками до 70 % Для разных категорий водителей введут четыре тарифа, которые позволят снизить расходы на проезд до 70 %
Проезд по трассе М11 от Шереметьева до Солнечногорска станет платным с 23 ноября
Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой
Проезд по трассе М11 от Шереметьева до Солнечногорска станет платным с 23 ноября Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой
Маршрут на выходные: Москва — Солнечногорск — Клин The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — усадьбы писателей и учёных, заброшенный киногород и музей ёлочных игрушек на Ленинградском направлении.
Москву окружат бизнес-центрами
В Подмосковье построят 6 крупных бизнес-центров с фитнес-клубами, апартаментами и даже детскими садами — вместе они образуют «деловое кольцо» вокруг города.