Для школьников проведут бесплатный ИТ-марафон
В программе — мастер-классы, знакомство с перспективными отраслями и конкурс
Боксерши потребовали на ринге, чтобы их допустили до боев с мужчинами
Одна из девушек уже выступала под видом мужчины
Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями
Мероприятие делится на дневную и ночную части
Московские парки объявили программу открытия летнего сезона
Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки
На сайте ФИФА начался последний этап продажи билетов на ЧМ-2018
Организаторы планируют реализовать еще порядка полумиллиона билетов
В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов
А также гонки беспилотников и электровнедорожников
Россия вновь стала крупнейшим киберспортивным рынком Европы
По прогнозу экспертов, в ближайшие два года российский рынок киберспорта продолжит расти
В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK
На его площадках пройдут танцевальные батлы, перформансы, выступления команд, а также серия танцевальных мастер-классов
Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества
Праздник растянется на четыре дня
В центре «Марс» пройдет баттл в виртуальной реальности
Самые активные посетители смогут попробовать себя в качестве художников и создать свою VR-картину
На Воробьевых горах пройдут соревнования по каякингу
Турнир по этому экстремальному виду спорта проводится в России впервые
В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду
Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки
В Музее Победы пройдет детский турнир по арифметике
В соревнованиях примут участие 497 детей из 21 региона России
Началась регистрация на конкурс диджеев BURN Residency
Финалисты смогут пройти обучающую программу и выступить в клубах Ибицы
На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка
Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу
В Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта
Посетители смогут принять участие в соревнованиях по парафехтованию и регби на колясках
Медалисты турнира для не допущенных на Олимпиаду россиян получат олимпийские премии
Соответствующее поручение дал Владимир Путин
Burger Heroes устроит соревнование по поеданию бургеров на скорость
Одним из участников конкурса станет солист On-The-Go Юрий Макарычев
В Москве и Петербурге пройдут международные бои роботов
Среди участников — покрытый золотом робот Грандмастер и владеющий пневматическим топором Тор
Движение на севере Москвы перекроют из-за соревнований по фигурному катанию
Ограничения продлятся с 20 по 22 октября
В Битцевском лесу пройдет кросс «Лисья гора»
Участие можно принять на дистанциях от 2 до 8 километров
В выходные на Даниловском рынке пройдут детская беговелогонка и благотворительный фуд-маркет
Участие в соревнованиях платное, вход на фуд-маркет свободный
В «Лужниках» 9 сентября пройдут соревнования по силовым видам спорта
Участники будут соревноваться за кубок мэра по воркауту и кубок России по стронгмену
В России состоится первая Молодежная архитектурная биеннале
Прием заявок на участие в проекте идет на официальном сайте биеннале
Объявлен лучший бартендер России
В ходе испытаний бартендеры должны были показать свои профессиональные навыки и умения
В парке «Фили» 25 июня пройдут велосипедные соревнования
В программе мероприятия значатся заезды в дисциплинах «Mini DH» и «Pump Track»
Власти Чечни пообещали следовать рекомендациям Минспорта по проведению спортивных соревнований
Ранее в Минспорте сообщили, что направили в Чечню письмо с соответствующими требованиями
В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов
Им запрещено участвовать в международных соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики
Обнародована дата Московского марафона в 2016 году
5 февраля открывается регистрация на Московский марафон
В центре Москвы ограничат движение машин из-за «ГУМ-Авторалли»
На маршрут «ГУМ-Авторалли» выйдут модели советских автомобилей 1930–1970-х годов: ГАЗ, ЗИЛ и другие