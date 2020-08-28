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МЫ В СОЦСЕТЯХ

28 августа 2020

«ВКонтакте» проведет двухнедельный онлайн-хакатон

Для школьников проведут бесплатный ИТ-марафон

В программе — мастер-классы, знакомство с перспективными отраслями и конкурс

Для школьников проведут бесплатный ИТ-марафон

Боксерши потребовали на ринге, чтобы их допустили до боев с мужчинами

Одна из девушек уже выступала под видом мужчины

Боксерши потребовали на ринге, чтобы их допустили до боев с мужчинами

Tele2 проведет чемпионат по мобильному киберспорту

Участвовать могут все желающие

Tele2 проведет чемпионат по мобильному киберспорту

Как прошла препати Регаты The Village
Как прошла препати Регаты The Village Теперь ждем всех в июле в Berezy Park
Как прошла препати Регаты The Village

Как прошла препати Регаты The Village
Теперь ждем всех в июле в Berezy Park

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями

Мероприятие делится на дневную и ночную части

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями

Московские парки объявили программу открытия летнего сезона

Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки

Московские парки объявили программу открытия летнего сезона

На сайте ФИФА начался последний этап продажи билетов на ЧМ-2018

Организаторы планируют реализовать еще порядка полумиллиона билетов

На сайте ФИФА начался последний этап продажи билетов на ЧМ-2018

В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов

А также гонки беспилотников и электровнедорожников

В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов

Россия вновь стала крупнейшим киберспортивным рынком Европы

По прогнозу экспертов, в ближайшие два года российский рынок киберспорта продолжит расти

Россия вновь стала крупнейшим киберспортивным рынком Европы

В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK

На его площадках пройдут танцевальные батлы, перформансы, выступления команд, а также серия танцевальных мастер-классов

В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK

Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества

Праздник растянется на четыре дня

Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества

В центре «Марс» пройдет баттл в виртуальной реальности

Самые активные посетители смогут попробовать себя в качестве художников и создать свою VR-картину

В центре «Марс» пройдет баттл в виртуальной реальности

На Воробьевых горах пройдут соревнования по каякингу

Турнир по этому экстремальному виду спорта проводится в России впервые

На Воробьевых горах пройдут соревнования по каякингу

В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду

Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки

В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду

В Музее Победы пройдет детский турнир по арифметике

В соревнованиях примут участие 497 детей из 21 региона России

В Музее Победы пройдет детский турнир по арифметике

Началась регистрация на конкурс диджеев BURN Residency

Финалисты смогут пройти обучающую программу и выступить в клубах Ибицы

Началась регистрация на конкурс диджеев BURN Residency

На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка

Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу

На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка

В Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта

Посетители смогут принять участие в соревнованиях по парафехтованию и регби на колясках

В Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта

Медалисты турнира для не допущенных на Олимпиаду россиян получат олимпийские премии

Соответствующее поручение дал Владимир Путин

Медалисты турнира для не допущенных на Олимпиаду россиян получат олимпийские премии

Burger Heroes устроит соревнование по поеданию бургеров на скорость

Одним из участников конкурса станет солист On-The-Go Юрий Макарычев

Burger Heroes устроит соревнование по поеданию бургеров на скорость

В Москве и Петербурге пройдут международные бои роботов

Среди участников — покрытый золотом робот Грандмастер и владеющий пневматическим топором Тор

В Москве и Петербурге пройдут международные бои роботов

Движение на севере Москвы перекроют из-за соревнований по фигурному катанию

Ограничения продлятся с 20 по 22 октября

Движение на севере Москвы перекроют из-за соревнований по фигурному катанию

В Битцевском лесу пройдет кросс «Лисья гора»

Участие можно принять на дистанциях от 2 до 8 километров

В Битцевском лесу пройдет кросс «Лисья гора»

В выходные на Даниловском рынке пройдут детская беговелогонка и благотворительный фуд-маркет

Участие в соревнованиях платное, вход на фуд-маркет свободный

В выходные на Даниловском рынке пройдут детская беговелогонка и благотворительный фуд-маркет

В «Лужниках» 9 сентября пройдут соревнования по силовым видам спорта

Участники будут соревноваться за кубок мэра по воркауту и кубок России по стронгмену

В «Лужниках» 9 сентября пройдут соревнования по силовым видам спорта

В России состоится первая Молодежная архитектурная биеннале

Прием заявок на участие в проекте идет на официальном сайте биеннале

В России состоится первая Молодежная архитектурная биеннале

Объявлен лучший бартендер России

В ходе испытаний бартендеры должны были показать свои профессиональные навыки и умения

Объявлен лучший бартендер России

В парке «Фили» 25 июня пройдут велосипедные соревнования

В программе мероприятия значатся заезды в дисциплинах «Mini DH» и «Pump Track»

В парке «Фили» 25 июня пройдут велосипедные соревнования

В Москве пройдут соревнования киборгов «Кибатлетика»

Соревнования стартуют 15 июля

В Москве пройдут соревнования киборгов «Кибатлетика»

Власти Чечни пообещали следовать рекомендациям Минспорта по проведению спортивных соревнований

Ранее в Минспорте сообщили, что направили в Чечню письмо с соответствующими требованиями

Власти Чечни пообещали следовать рекомендациям Минспорта по проведению спортивных соревнований

В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов

Им запрещено участвовать в международных соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики

В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов

Обнародована дата Московского марафона в 2016 году

5 февраля открывается регистрация на Московский марафон

Обнародована дата Московского марафона в 2016 году

В центре Москвы ограничат движение машин из-за «ГУМ-Авторалли»

На маршрут «ГУМ-Авторалли» выйдут модели советских автомобилей 1930–1970-х годов: ГАЗ, ЗИЛ и другие

В центре Москвы ограничат движение машин из-за «ГУМ-Авторалли»

В Нескучном саду открылась площадка Ping Pong Club Moscow У Ping Pong Club появилась новая площадка. Помимо еженедельных турниров, здесь будут проходить ночные соревнования, концерты и откроется школа пинг-понга.

В Нескучном саду открылась площадка Ping Pong Club Moscow

Юбилейная Snickers Urbania'10 Десять лет фестиваль SNICKERS® URБANиЯ шествовал по стране, собирая на асфальтированных площадках крупнейших городов России самую продвинутую и активную молодежь страны, каждое лето привозя с собой море драйва и тонны позитива.

Юбилейная Snickers Urbania'10

Июньские этапы Menergy Rookie Challenge 10 В эти выходные в Самаре 5 этапом соревнований Menergy Rookie Challenge среди любителей в дисциплинах skateboarding и bmx, завершатся майские этапы.&nbsp;

Июньские этапы Menergy Rookie Challenge 10