Для школьников проведут бесплатный ИТ-марафон
В программе — мастер-классы, знакомство с перспективными отраслями и конкурс
Для школьников проведут бесплатный ИТ-марафон В программе — мастер-классы, знакомство с перспективными отраслями и конкурс
Боксерши потребовали на ринге, чтобы их допустили до боев с мужчинами
Одна из девушек уже выступала под видом мужчины
Боксерши потребовали на ринге, чтобы их допустили до боев с мужчинами Одна из девушек уже выступала под видом мужчины
Tele2 проведет чемпионат по мобильному киберспорту Участвовать могут все желающие
Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями
Мероприятие делится на дневную и ночную части
Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями Мероприятие делится на дневную и ночную части
Московские парки объявили программу открытия летнего сезона
Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки
Московские парки объявили программу открытия летнего сезона Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки
На сайте ФИФА начался последний этап продажи билетов на ЧМ-2018
Организаторы планируют реализовать еще порядка полумиллиона билетов
На сайте ФИФА начался последний этап продажи билетов на ЧМ-2018 Организаторы планируют реализовать еще порядка полумиллиона билетов
В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов
А также гонки беспилотников и электровнедорожников
В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов А также гонки беспилотников и электровнедорожников
Россия вновь стала крупнейшим киберспортивным рынком Европы
По прогнозу экспертов, в ближайшие два года российский рынок киберспорта продолжит расти
Россия вновь стала крупнейшим киберспортивным рынком Европы По прогнозу экспертов, в ближайшие два года российский рынок киберспорта продолжит расти
В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK
На его площадках пройдут танцевальные батлы, перформансы, выступления команд, а также серия танцевальных мастер-классов
В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK На его площадках пройдут танцевальные батлы, перформансы, выступления команд, а также серия танцевальных мастер-классов
Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества
Праздник растянется на четыре дня
Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества Праздник растянется на четыре дня
В центре «Марс» пройдет баттл в виртуальной реальности
Самые активные посетители смогут попробовать себя в качестве художников и создать свою VR-картину
В центре «Марс» пройдет баттл в виртуальной реальности Самые активные посетители смогут попробовать себя в качестве художников и создать свою VR-картину
На Воробьевых горах пройдут соревнования по каякингу
Турнир по этому экстремальному виду спорта проводится в России впервые
На Воробьевых горах пройдут соревнования по каякингу Турнир по этому экстремальному виду спорта проводится в России впервые
В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду
Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки
В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки
В Музее Победы пройдет детский турнир по арифметике
В соревнованиях примут участие 497 детей из 21 региона России
В Музее Победы пройдет детский турнир по арифметике В соревнованиях примут участие 497 детей из 21 региона России
Началась регистрация на конкурс диджеев BURN Residency
Финалисты смогут пройти обучающую программу и выступить в клубах Ибицы
Началась регистрация на конкурс диджеев BURN Residency Финалисты смогут пройти обучающую программу и выступить в клубах Ибицы
На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка
Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу
На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу
В Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта
Посетители смогут принять участие в соревнованиях по парафехтованию и регби на колясках
В Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта Посетители смогут принять участие в соревнованиях по парафехтованию и регби на колясках
Медалисты турнира для не допущенных на Олимпиаду россиян получат олимпийские премии
Соответствующее поручение дал Владимир Путин