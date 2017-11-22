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Для школьников проведут бесплатный ИТ-марафон

В программе — мастер-классы, знакомство с перспективными отраслями и конкурс

Для школьников проведут бесплатный ИТ-марафон
В программе — мастер-классы, знакомство с перспективными отраслями и конкурс

Боксерши потребовали на ринге, чтобы их допустили до боев с мужчинами

Одна из девушек уже выступала под видом мужчины

Боксерши потребовали на ринге, чтобы их допустили до боев с мужчинами
Одна из девушек уже выступала под видом мужчины

Tele2 проведет чемпионат по мобильному киберспорту

Участвовать могут все желающие

Tele2 проведет чемпионат по мобильному киберспорту
Участвовать могут все желающие

Как прошла препати Регаты The Village
Как прошла препати Регаты The Village Теперь ждем всех в июле в Berezy Park
Как прошла препати Регаты The Village

Как прошла препати Регаты The Village
Теперь ждем всех в июле в Berezy Park

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями

Мероприятие делится на дневную и ночную части

Команда «Смены» организует вечеринку со скейт-соревнованиями
Мероприятие делится на дневную и ночную части

Московские парки объявили программу открытия летнего сезона

Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки

Московские парки объявили программу открытия летнего сезона
Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки

На сайте ФИФА начался последний этап продажи билетов на ЧМ-2018

Организаторы планируют реализовать еще порядка полумиллиона билетов

На сайте ФИФА начался последний этап продажи билетов на ЧМ-2018
Организаторы планируют реализовать еще порядка полумиллиона билетов

В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов

А также гонки беспилотников и электровнедорожников

В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов
А также гонки беспилотников и электровнедорожников

Россия вновь стала крупнейшим киберспортивным рынком Европы

По прогнозу экспертов, в ближайшие два года российский рынок киберспорта продолжит расти

Россия вновь стала крупнейшим киберспортивным рынком Европы
По прогнозу экспертов, в ближайшие два года российский рынок киберспорта продолжит расти

В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK

На его площадках пройдут танцевальные батлы, перформансы, выступления команд, а также серия танцевальных мастер-классов

В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK
На его площадках пройдут танцевальные батлы, перформансы, выступления команд, а также серия танцевальных мастер-классов

Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества

Праздник растянется на четыре дня

Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества
Праздник растянется на четыре дня

В центре «Марс» пройдет баттл в виртуальной реальности

Самые активные посетители смогут попробовать себя в качестве художников и создать свою VR-картину

В центре «Марс» пройдет баттл в виртуальной реальности
Самые активные посетители смогут попробовать себя в качестве художников и создать свою VR-картину

На Воробьевых горах пройдут соревнования по каякингу

Турнир по этому экстремальному виду спорта проводится в России впервые

На Воробьевых горах пройдут соревнования по каякингу
Турнир по этому экстремальному виду спорта проводится в России впервые

В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду

Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки

В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду
Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки

В Музее Победы пройдет детский турнир по арифметике

В соревнованиях примут участие 497 детей из 21 региона России

В Музее Победы пройдет детский турнир по арифметике
В соревнованиях примут участие 497 детей из 21 региона России

Началась регистрация на конкурс диджеев BURN Residency

Финалисты смогут пройти обучающую программу и выступить в клубах Ибицы

Началась регистрация на конкурс диджеев BURN Residency
Финалисты смогут пройти обучающую программу и выступить в клубах Ибицы

На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка

Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу

На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка
Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу

В Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта

Посетители смогут принять участие в соревнованиях по парафехтованию и регби на колясках

В Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта
Посетители смогут принять участие в соревнованиях по парафехтованию и регби на колясках

Медалисты турнира для не допущенных на Олимпиаду россиян получат олимпийские премии

Соответствующее поручение дал Владимир Путин

Медалисты турнира для не допущенных на Олимпиаду россиян получат олимпийские премии
Соответствующее поручение дал Владимир Путин

Burger Heroes устроит соревнование по поеданию бургеров на скорость

Одним из участников конкурса станет солист On-The-Go Юрий Макарычев

Burger Heroes устроит соревнование по поеданию бургеров на скорость
Одним из участников конкурса станет солист On-The-Go Юрий Макарычев

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