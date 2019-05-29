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Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусорПоказываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор
Показываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода