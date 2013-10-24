Фейковые знаменитости, новая криптовалюта и закрытие «Дайри.ру»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Фейковые знаменитости, новая криптовалюта и закрытие «Дайри.ру» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Скидки от Apple, фотоприложение для Forbes и потери Sony
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Скидки от Apple, фотоприложение для Forbes и потери Sony Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Пользователи eBay смогут участвовать в аукционах Sotheby’s
В 2013 году 17 % продаж организации уже пришлось на долю интернета
Пользователи eBay смогут участвовать в аукционах Sotheby’s В 2013 году 17 % продаж организации уже пришлось на долю интернета
Sotheby's открыл двухдневную предаукционную выставку
В течение двух дней в Российской академии художеств можно увидеть 45 работ Рубенса, Пикассо, Миро и Лукаса Кранаха Старшего, которые вскоре уйдут с молотка на аукционе Sotheby's.