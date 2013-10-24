Sotheby's открыл двухдневную предаукционную выставку

В течение двух дней в Российской академии художеств можно увидеть 45 работ Рубенса, Пикассо, Миро и Лукаса Кранаха Старшего, которые вскоре уйдут с молотка на аукционе Sotheby's.