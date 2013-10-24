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Фейковые знаменитости, новая криптовалюта и закрытие «Дайри.ру»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Фейковые знаменитости, новая криптовалюта и закрытие «Дайри.ру»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Скидки от Apple, фотоприложение для Forbes и потери Sony

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Скидки от Apple, фотоприложение для Forbes и потери Sony
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Пользователи eBay смогут участвовать в аукционах Sotheby’s

В 2013 году 17 % продаж организации уже пришлось на долю интернета

Пользователи eBay смогут участвовать в аукционах Sotheby’s
В 2013 году 17 % продаж организации уже пришлось на долю интернета

Sotheby's открыл двухдневную предаукционную выставку

В течение двух дней в Российской академии художеств можно увидеть 45 работ Рубенса, Пикассо, Миро и Лукаса Кранаха Старшего, которые вскоре уйдут с молотка на аукционе Sotheby's.

Sotheby's открыл двухдневную предаукционную выставку
В течение двух дней в Российской академии художеств можно увидеть 45 работ Рубенса, Пикассо, Миро и Лукаса Кранаха Старшего, которые вскоре уйдут с молотка на аукционе Sotheby's.