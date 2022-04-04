Европейский банк реконструкции и развития приостановит сотрудничество с Россией и Беларусью
Что происходит с маркетингом в период эпидемии
Кризис — время, когда необходимо мыслить стратегически и креативно
Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)
Банк намерен привлекать клиентов едой и напитками
BlaBlaCar добавил поездки на автобусах
Пассажиры могут выбрать представленных в сервисе легальных автобусных перевозчиков
Правительство Москвы и «Рамблер» подписали соглашение о сотрудничестве
Подписи под документом поставили в четверг мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров ООО «Рамблер Интернет Холдинг» Александр Мамут
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
Эскизы из приложения Paper можно будет распечатать в Moleskine за $40
Для этого компания Fifty Three разработала новое приложение — Book
Фотоприложение Cooliris выходит в Россию через «Яндекс.Фотки»
Фотохостинг будет интегрирован в российскую версию приложения