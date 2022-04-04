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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Европейский банк реконструкции и развития приостановит сотрудничество с Россией и Беларусью
4 апреля 2022

Европейский банк реконструкции и развития приостановит сотрудничество с Россией и Беларусью

Adidas откроет флагман вместе с «Силой ветра»
17 августа 2020

Adidas откроет флагман вместе с «Силой ветра»

Что происходит с маркетингом в период эпидемии

Кризис — время, когда необходимо мыслить стратегически и креативно

Что происходит с маркетингом в период эпидемии

СМИ: Gett и «Ситимобил» готовятся к слиянию

Есть два варианта партнерства агрегаторов такси

СМИ: Gett и «Ситимобил» готовятся к слиянию

Billa начала продавать продукцию «Вкусвилла»

Цены останутся прежними

Billa начала продавать продукцию «Вкусвилла»

Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)

Банк намерен привлекать клиентов едой и напитками

Сбербанк открыл первое отделение вместе с «Макдоналдсом» (обновлено)

BlaBlaCar добавил поездки на автобусах

Пассажиры могут выбрать представленных в сервисе легальных автобусных перевозчиков

BlaBlaCar добавил поездки на автобусах

Правительство Москвы и «Рамблер» подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили в четверг мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров ООО «Рамблер Интернет Холдинг» Александр Мамут

Правительство Москвы и «Рамблер» подписали соглашение о сотрудничестве

Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами

Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами
Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.

Эскизы из приложения Paper можно будет распечатать в Moleskine за $40

Для этого компания Fifty Three разработала новое приложение — Book

Эскизы из приложения Paper можно будет распечатать в Moleskine за $40

Фотоприложение Cooliris выходит в Россию через «Яндекс.Фотки»

Фотохостинг будет интегрирован в российскую версию приложения

Фотоприложение Cooliris выходит в Россию через «Яндекс.Фотки»

Визы между Россией и Бразилией будут отменены с 7 июня
Визы между Россией и Бразилией будут отменены с 7 июня Безвизовый режим между Россией и Бразилией — соглашение между странами, достигнутое полтора года назад вступает в силу 7 июня 2010 года.
Визы между Россией и Бразилией будут отменены с 7 июня

Визы между Россией и Бразилией будут отменены с 7 июня
Безвизовый режим между Россией и Бразилией — соглашение между странами, достигнутое полтора года назад вступает в силу 7 июня 2010 года.