«Винзавод» выберет лучшую социальную рекламу. Призовой фонд — 750 тысяч рублей
Delivery Club запустил социальную рекламу о профессии курьера
Разработкой кампании занималась команда Look At Media и The Village
Футболки Aizel в поддержку проекта «Я женщина. Я могу»
Цель проекта — поддержать женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию
В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов
Гости смогут на себе почувствовать, как живут в городе люди с ограничениями зрения
«Проверка зрения»: Социальная реклама «Ночлежки» в Москве
Плакаты, стилизованные под офтальмологические таблицы, можно увидеть на Ленинградском вокзале
Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности
Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»
На наземном общественном транспорте будут размещать больше социальной рекламы
Для этого выделят дополнительно 300 единиц машин
В метро проведут «Ночь социальной рекламы»
Мероприятие пройдет на станции «Славянский бульвар» в ночь с 22 на 23 октября
Сколько детей усыновили москвичи в 2014 году
Московские власти рассказали, сколько детей усыновили в городе за последние полгода
На Мясницкой появились граффити для автомобилистов
Авторы социальной рекламы — граффити-команда Москвы The Rus Crew
В Москве появятся плакаты о равенстве участников дорожного движения
Социальная кампания начнётся в начале мая и продлится до конца лета
Probok.net выпустят рекламные щиты для водителей-баранов
На московских магистралях появятся рекламные щиты, высмеивающие нарушителей правил дорожного движения.
Ролики о правилах парковки будут крутить в кинотеатрах
Департамент транспорта Москвы снял два социальных ролика, которые будут показывать в кинотеатрах, крупных торговых центрах, а также продвигать в интернете.