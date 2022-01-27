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МЫ В СОЦСЕТЯХ

27 января 2022

На «Винзаводе» состоится выставка социальной рекламы

Благотворительная организация «Ночлежка» расскажет студентам о социальной рекламе
18 октября 2021

Благотворительная организация «Ночлежка» расскажет студентам о социальной рекламе

Конкурс
10 сентября 2021

«Винзавод» выберет лучшую социальную рекламу. Призовой фонд — 750 тысяч рублей

7 октября 2020

«Страшно идти домой?»: В Москве появились билборды против домашнего насилия

Delivery Club запустил социальную рекламу о профессии курьера

Разработкой кампании занималась команда Look At Media и The Village

Delivery Club запустил социальную рекламу о профессии курьера

Футболки Aizel в поддержку проекта «Я женщина. Я могу»

Цель проекта — поддержать женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию

Футболки Aizel в поддержку проекта «Я женщина. Я могу»

В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов

Гости смогут на себе почувствовать, как живут в городе люди с ограничениями зрения

В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов

«Проверка зрения»: Социальная реклама «Ночлежки» в Москве

Плакаты, стилизованные под офтальмологические таблицы, можно увидеть на Ленинградском вокзале

«Проверка зрения»: Социальная реклама «Ночлежки» в Москве

Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности

Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»

Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности

На наземном общественном транспорте будут размещать больше социальной рекламы

Для этого выделят дополнительно 300 единиц машин

На наземном общественном транспорте будут размещать больше социальной рекламы

В метро проведут «Ночь социальной рекламы»

Мероприятие пройдет на станции «Славянский бульвар» в ночь с 22 на 23 октября

В метро проведут «Ночь социальной рекламы»

Сколько детей усыновили москвичи в 2014 году

Московские власти рассказали, сколько детей усыновили в городе за последние полгода

Сколько детей усыновили москвичи в 2014 году

На Мясницкой появились граффити для автомобилистов

Авторы социальной рекламы — граффити-команда Москвы The Rus Crew

На Мясницкой появились граффити для автомобилистов

В Москве появятся плакаты о равенстве участников дорожного движения

Социальная кампания начнётся в начале мая и продлится до конца лета

В Москве появятся плакаты о равенстве участников дорожного движения

Probok.net выпустят рекламные щиты для водителей-баранов

На московских магистралях появятся рекламные щиты, высмеивающие нарушителей правил дорожного движения.

Probok.net выпустят рекламные щиты для водителей-баранов

Ролики о правилах парковки будут крутить в кинотеатрах

Департамент транспорта Москвы снял два социальных ролика, которые будут показывать в кинотеатрах, крупных торговых центрах, а также продвигать в интернете.

Ролики о правилах парковки будут крутить в кинотеатрах

Милиция попросила москвичей помочь улучшить имидж Московская милиция намерена повысить уровень доверия населения. В ГУВД отказались от услуг рекламных агентств и устроили открытый конкурс социальной рекламы

Милиция попросила москвичей помочь улучшить имидж

Москва отказалась от шокирующей социальной рекламы В Москве больше не будут размещать шокирующие рекламные плакаты. Вся социальная реклама будет содержать нейтральную пропаганду

Москва отказалась от шокирующей социальной рекламы