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Благотворительная организация «Ночлежка» расскажет студентам о социальной рекламе
18 октября 2021

Благотворительная организация «Ночлежка» расскажет студентам о социальной рекламе

Конкурс
10 сентября 2021

«Винзавод» выберет лучшую социальную рекламу. Призовой фонд — 750 тысяч рублей

7 октября 2020

«Страшно идти домой?»: В Москве появились билборды против домашнего насилия