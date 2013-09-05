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Новости

Глава СПЧ предложил отправлять осужденных в колонии до вступления приговора в силу

Таким образом Михаил Федотов выступил против содержания людей в переполненных СИЗО

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Новости

Глава СПЧ предложил отправлять осужденных в колонии до вступления приговора в силу Таким образом Михаил Федотов выступил против содержания людей в переполненных СИЗО

Новости

Владимир Познер — о своем выходе из Совета по правам человека

Журналист поддержал решение Максима Шевченко покинуть организацию

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Владимир Познер — о своем выходе из Совета по правам человека Журналист поддержал решение Максима Шевченко покинуть организацию

Новости

Профсоюз журналистов представил доклад о нарушениях прав работников СМИ в России

Организация рассказала о политическом преследовании и незаконных задержаниях журналистов

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Профсоюз журналистов представил доклад о нарушениях прав работников СМИ в России Организация рассказала о политическом преследовании и незаконных задержаниях журналистов

Новости

СПЧ пообещал разобраться в нападении казаков на участников акции 5 мая

Соответствующие запросы направят в правоохранительные и иные органы

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Новости

СПЧ пообещал разобраться в нападении казаков на участников акции 5 мая Соответствующие запросы направят в правоохранительные и иные органы

Новости

В Кремль направили проект первой в России административной амнистии

Под амнистию, приуроченную к 100-летию революции, могут подпасть граждане с неоплаченными штрафами

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В Кремль направили проект первой в России административной амнистии Под амнистию, приуроченную к 100-летию революции, могут подпасть граждане с неоплаченными штрафами

Новости

Совет по правам человека пожаловался в прокуратуру на запах горящего мусора в Москве

О запахе сообщили жители запада города

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Новости

Совет по правам человека пожаловался в прокуратуру на запах горящего мусора в Москве О запахе сообщили жители запада города

Новости

В закрытой школе «Шанс» пожаловались на избиения и шантаж учащихся

Проблемой уже занялся Следственный комитет и Совет по правам человека

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Новости

В закрытой школе «Шанс» пожаловались на избиения и шантаж учащихся Проблемой уже занялся Следственный комитет и Совет по правам человека

Новости

Глава СПЧ призвал МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину

Михаил Федотов предложил руководство вуза исправить ошибку, воспринятую как попытка ресталинизации

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Новости

Глава СПЧ призвал МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину Михаил Федотов предложил руководство вуза исправить ошибку, воспринятую как попытка ресталинизации

Новости

В СПЧ оценили действия полиции на акции протеста в Москве

Большинство членов Совета отметило корректную работу полицейских

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Новости

В СПЧ оценили действия полиции на акции протеста в Москве Большинство членов Совета отметило корректную работу полицейских

Ситуация

Не распространять «закон Яровой» на миссионерскую деятельность

В СПЧ предложили разработать новые нормативные акты о миссионерстве

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Ситуация

Не распространять «закон Яровой» на миссионерскую деятельность В СПЧ предложили разработать новые нормативные акты о миссионерстве

Ситуация

СПЧ раскритиковал «закон Яровой»

Правозащитники выявили спорные и противоречащие Конституции моменты во всех основных поправках

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Ситуация

СПЧ раскритиковал «закон Яровой» Правозащитники выявили спорные и противоречащие Конституции моменты во всех основных поправках

Ситуация

Правозащитники нашли подтверждение словам Дадина о пытках в колонии

Получить записи с камер и документы из личного дела активиста им так и не удалось

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Ситуация

Правозащитники нашли подтверждение словам Дадина о пытках в колонии Получить записи с камер и документы из личного дела активиста им так и не удалось

Ситуация

Наказывать за вмешательство в работу адвокатов

В СПЧ считают, что правозащитникам нужно дополнительные гарантии, чтобы отстаивать интересы бизнеса в спорах с силовиками

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Ситуация

Наказывать за вмешательство в работу адвокатов В СПЧ считают, что правозащитникам нужно дополнительные гарантии, чтобы отстаивать интересы бизнеса в спорах с силовиками

Новости

Владимир Путин готов лично изучить антипиратский закон

О его важности он сообщил на заседании Совета по правам человека

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Новости

Владимир Путин готов лично изучить антипиратский закон О его важности он сообщил на заседании Совета по правам человека