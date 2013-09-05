Глава СПЧ предложил отправлять осужденных в колонии до вступления приговора в силу
Таким образом Михаил Федотов выступил против содержания людей в переполненных СИЗО
Глава СПЧ предложил отправлять осужденных в колонии до вступления приговора в силу Таким образом Михаил Федотов выступил против содержания людей в переполненных СИЗО
Владимир Познер — о своем выходе из Совета по правам человека
Журналист поддержал решение Максима Шевченко покинуть организацию
Владимир Познер — о своем выходе из Совета по правам человека Журналист поддержал решение Максима Шевченко покинуть организацию
Профсоюз журналистов представил доклад о нарушениях прав работников СМИ в России
Организация рассказала о политическом преследовании и незаконных задержаниях журналистов
Профсоюз журналистов представил доклад о нарушениях прав работников СМИ в России Организация рассказала о политическом преследовании и незаконных задержаниях журналистов
СПЧ пообещал разобраться в нападении казаков на участников акции 5 мая
Соответствующие запросы направят в правоохранительные и иные органы
СПЧ пообещал разобраться в нападении казаков на участников акции 5 мая Соответствующие запросы направят в правоохранительные и иные органы
В Кремль направили проект первой в России административной амнистии
Под амнистию, приуроченную к 100-летию революции, могут подпасть граждане с неоплаченными штрафами
В Кремль направили проект первой в России административной амнистии Под амнистию, приуроченную к 100-летию революции, могут подпасть граждане с неоплаченными штрафами
Совет по правам человека пожаловался в прокуратуру на запах горящего мусора в Москве
О запахе сообщили жители запада города
Совет по правам человека пожаловался в прокуратуру на запах горящего мусора в Москве О запахе сообщили жители запада города
В закрытой школе «Шанс» пожаловались на избиения и шантаж учащихся
Проблемой уже занялся Следственный комитет и Совет по правам человека
В закрытой школе «Шанс» пожаловались на избиения и шантаж учащихся Проблемой уже занялся Следственный комитет и Совет по правам человека
Глава СПЧ призвал МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину
Михаил Федотов предложил руководство вуза исправить ошибку, воспринятую как попытка ресталинизации
Глава СПЧ призвал МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину Михаил Федотов предложил руководство вуза исправить ошибку, воспринятую как попытка ресталинизации
В СПЧ оценили действия полиции на акции протеста в Москве
Большинство членов Совета отметило корректную работу полицейских
В СПЧ оценили действия полиции на акции протеста в Москве Большинство членов Совета отметило корректную работу полицейских
Не распространять «закон Яровой» на миссионерскую деятельность
В СПЧ предложили разработать новые нормативные акты о миссионерстве
Не распространять «закон Яровой» на миссионерскую деятельность В СПЧ предложили разработать новые нормативные акты о миссионерстве
СПЧ раскритиковал «закон Яровой»
Правозащитники выявили спорные и противоречащие Конституции моменты во всех основных поправках
СПЧ раскритиковал «закон Яровой» Правозащитники выявили спорные и противоречащие Конституции моменты во всех основных поправках
Правозащитники нашли подтверждение словам Дадина о пытках в колонии
Получить записи с камер и документы из личного дела активиста им так и не удалось
Правозащитники нашли подтверждение словам Дадина о пытках в колонии Получить записи с камер и документы из личного дела активиста им так и не удалось
Наказывать за вмешательство в работу адвокатов
В СПЧ считают, что правозащитникам нужно дополнительные гарантии, чтобы отстаивать интересы бизнеса в спорах с силовиками