«Иллюзион» покажет советский фильм «Вторая попытка Виктора Крохина». Его представит Евгений Марголит
Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»
Лекции продлятся с 15 февраля до июня
В необычных домах Москвы стартует киноклуб «Кино глазами инженера»
Кинопоказы продлятся по сентябрь
«Заливной патриархат»: Карточки о гендерном неравенстве в советских фильмах
Они состоят из дописанных диалогов из «Иронии судьбы», «Бриллиантовой руки» и других известных картин
В московских школах начнут показывать отечественное кино
Это пилотный проект департаментов культуры и образования
В культурном центре «ЗИЛ» покажут провокационные сцены советского кино
Мероприятие пройдет в рамках нового кинолектория
Как россияне относятся к ремейкам советского кино
Большинство зрителей недовольны современными фильмами
В парке «Останкино» бесплатно покажут советские фильмы
На территории парка летом пройдут 13 открытых показов советских фильмов