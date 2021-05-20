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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В ЦДК и «Пионере» покажут нестандартное советское кино
20 мая 2021

В ЦДК и «Пионере» покажут нестандартное советское кино

«Иллюзион» покажет советский фильм «Вторая попытка Виктора Крохина». Его представит Евгений Марголит
9 декабря 2020

«Иллюзион» покажет советский фильм «Вторая попытка Виктора Крохина». Его представит Евгений Марголит

Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»

Лекции продлятся с 15 февраля до июня

Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»

В необычных домах Москвы стартует киноклуб «Кино глазами инженера»

Кинопоказы продлятся по сентябрь

В необычных домах Москвы стартует киноклуб «Кино глазами инженера»

«Заливной патриархат»: Карточки о гендерном неравенстве в советских фильмах

Они состоят из дописанных диалогов из «Иронии судьбы», «Бриллиантовой руки» и других известных картин

«Заливной патриархат»: Карточки о гендерном неравенстве в советских фильмах

В московских школах начнут показывать отечественное кино

Это пилотный проект департаментов культуры и образования

В московских школах начнут показывать отечественное кино

В культурном центре «ЗИЛ» покажут провокационные сцены советского кино

Мероприятие пройдет в рамках нового кинолектория

В культурном центре «ЗИЛ» покажут провокационные сцены советского кино

Как россияне относятся к ремейкам советского кино

Большинство зрителей недовольны современными фильмами

Как россияне относятся к ремейкам советского кино

В парке «Останкино» бесплатно покажут советские фильмы

На территории парка летом пройдут 13 открытых показов советских фильмов

В парке «Останкино» бесплатно покажут советские фильмы

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3 Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Сергей Параджанов и Александр Сокуров, которых вы, возможно, не видели
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 3
Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Сергей Параджанов и Александр Сокуров, которых вы, возможно, не видели

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2 Последний фильм Михаила Ромма и первый — Андрея Кончаловского, Алиса Фрейндлих у Ростислава Горяева и Лев Толстой глазами Александра Кайдановского
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 2
Последний фильм Михаила Ромма и первый — Андрея Кончаловского, Алиса Фрейндлих у Ростислава Горяева и Лев Толстой глазами Александра Кайдановского

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 1
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 1 Инна Чурикова у Глеба Панфилова, Евгений Леонов у Георгия Данелии и дуэт Олега Янковского и Татьяны Друбич
Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 1

Назад в СССР: Хорошие и неочевидные советские фильмы. Часть 1
Инна Чурикова у Глеба Панфилова, Евгений Леонов у Георгия Данелии и дуэт Олега Янковского и Татьяны Друбич