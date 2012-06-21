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Каким будет новый парк Москвы на набережной ЗИЛа с водным садом и плавучим СПА

Новый центр притяжения в русле реки

Каким будет новый парк Москвы на набережной ЗИЛа с водным садом и плавучим СПА
Новый центр притяжения в русле реки

Дренаж-бандаж: The Village тестирует спа-услугу «Городское долголетие»
Дренаж-бандаж: The Village тестирует спа-услугу «Городское долголетие» Обошлось без Сергея Собянина
Дренаж-бандаж: The Village тестирует спа-услугу «Городское долголетие»

Дренаж-бандаж: The Village тестирует спа-услугу «Городское долголетие»
Обошлось без Сергея Собянина

В Шереметьеве открылся спа-салон экспресс-формата

Пассажирам предлагают семь программ длительностью не больше 30 минут

В Шереметьеве открылся спа-салон экспресс-формата
Пассажирам предлагают семь программ длительностью не больше 30 минут

«Основа» откроет сеть спа «Московские термы» в торговых центрах

Первый семейный комплекс начнет работать в апреле 2019 года

«Основа» откроет сеть спа «Московские термы» в торговых центрах
Первый семейный комплекс начнет работать в апреле 2019 года

Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького
Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького Десерты I Love Cake в «Кофеине», первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в Бауманском саду и на «Китай-городе», киоск S-11 в парке Горького и другие новости московских ресторанов.
Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького

Новости ресторанов: Первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в парке, киоск «Солянки» в парке Горького
Десерты I Love Cake в «Кофеине», первый Pinkberry в центре, «Жан-Жак» в Бауманском саду и на «Китай-городе», киоск S-11 в парке Горького и другие новости московских ресторанов.