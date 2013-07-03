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Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешек
Репортаж
Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешекОтрицание, отвага, фатализм
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Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешек
Репортаж

Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешек Отрицание, отвага, фатализм

Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме
Любимое место

Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме«Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм

Любимое место

Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме «Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм

Weekend

Tripadvisor выпустил рейтинг российских музеев

Популярный туристический сервис Tripadvisor.com выпустил ежегодный рейтинг мировых достопримечательностей. Первое место в Топе-25 музеев занимает петербургский Эрмитаж.

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Weekend

Tripadvisor выпустил рейтинг российских музеев Популярный туристический сервис Tripadvisor.com выпустил ежегодный рейтинг мировых достопримечательностей. Первое место в Топе-25 музеев занимает петербургский Эрмитаж.