Репортаж
Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешекОтрицание, отвага, фатализм
Репортаж
Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешек Отрицание, отвага, фатализм
Любимое место
Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме«Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм
Любимое место
Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме «Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм
Weekend
Tripadvisor выпустил рейтинг российских музеев
Популярный туристический сервис Tripadvisor.com выпустил ежегодный рейтинг мировых достопримечательностей. Первое место в Топе-25 музеев занимает петербургский Эрмитаж.
Weekend