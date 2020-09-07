Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Исследование
7 сентября 2020

В каких районах Москвы чаще нанимают репетиторов, тренеров и музыкантов

Младшим специалистам не хватает времени на личную жизнь

Выгорание и стресс — неизменные спутники современного работника

Младшим специалистам не хватает времени на личную жизнь

Страны — лидеры мирового рейтинга востребованных навыков

Образовательная платформа Coursera назвала востребованные умения на мировом рынке

Страны — лидеры мирового рейтинга востребованных навыков

На саммите Machines Can See выступят эксперты из Google и Facebook

Прийти могут все желающие

На саммите Machines Can See выступят эксперты из Google и Facebook

Самые популярные студенческие города и специальности по версии Google

Военное дело оказалось на четвертом месте среди образовательных направлений

Самые популярные студенческие города и специальности по версии Google

В России вырос спрос на специалистов по блокчейну и криптовалютам

Об увеличении спроса заявили в HeаdHunter и Superjob

В России вырос спрос на специалистов по блокчейну и криптовалютам

Ольга Голодец — о ненужности высшего образования для большинства россиян

По мнению вице-премьера, стране необходимо 35 % специалистов от общего числа работников

Ольга Голодец — о ненужности высшего образования для большинства россиян