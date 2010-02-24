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Toledo-Avila-Segovia (продолжение) По дороге к Сеговии выл и кусал руль от того, что не мог припарковаться на трассе - по сторонам были невероятные картинки, а встать невозможно - заборчики, нет обочины - все пролетаешь мимо и надеешься на визуальную память. Справа гряда гор со снежными вершинами. За ними - Мадрид. Слева холмы, глубокие овраги, ивы (я такие видел только в иллюстрациях по сказкам про русалок и ведьм)...
Toledo Давно собирались попасть в этот сказочный городок южнее Мадрида, который побывал столицей, который до сих пор славится украшениями из Толедского золота и ножами из Толедской стали, в котором жил художник, названный там el Greco - а попросту Грек, потому что никто не смог произнести его настоящее греческое имя :)