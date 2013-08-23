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QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
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QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
Промо

QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса

Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
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Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес Кризис сказался на всех — особенно на общепите
Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
ПРОМО

Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
Кризис сказался на всех — особенно на общепите

Коррупцию назвали основным препятствием для выхода России из кризиса

Зависимость экономики от экспорта нефти и газа оказалась лишь на втором месте

Коррупцию назвали основным препятствием для выхода России из кризиса
Зависимость экономики от экспорта нефти и газа оказалась лишь на втором месте

В России появится единый центр поддержки бизнеса

В дальнейшем к нему может перейти часть полномочий Минэкономразвития

В России появится единый центр поддержки бизнеса
В дальнейшем к нему может перейти часть полномочий Минэкономразвития

Пересмотреть критерии малого и среднего бизнеса

Минэкономразвития предлагает повысить пороги выручки, чтобы госкомпании могли соблюдать квоты по заказам у малого и среднего бизнеса

Пересмотреть критерии малого и среднего бизнеса
Минэкономразвития предлагает повысить пороги выручки, чтобы госкомпании могли соблюдать квоты по заказам у малого и среднего бизнеса

Пересмотреть понятие малого бизнеса

Минэкономразвития предлагает пересмотреть допустимую долю иностранцев в капитале малого бизнеса

Пересмотреть понятие малого бизнеса
Минэкономразвития предлагает пересмотреть допустимую долю иностранцев в капитале малого бизнеса

Для госкомпаний установят квоты на закупки у малого и среднего бизнеса

МСП должны достаться все заказы крупных госпредприятий на сумму до 50 млн рублей

Для госкомпаний установят квоты на закупки у малого и среднего бизнеса
МСП должны достаться все заказы крупных госпредприятий на сумму до 50 млн рублей

Цифра дня: 500 000 предпринимателей закрыли бизнес после налоговой реформы

По данным налоговой, только 26% из них действительно занимались развитием собственного дела

Цифра дня: 500 000 предпринимателей закрыли бизнес после налоговой реформы
По данным налоговой, только 26% из них действительно занимались развитием собственного дела

Объём российского рынка облачных бизнес-сервисов вырос до 20,5 млрд рублей

К 2016 году он может увеличиться ещё в 2,2 раза

Объём российского рынка облачных бизнес-сервисов вырос до 20,5 млрд рублей
К 2016 году он может увеличиться ещё в 2,2 раза

Дагестан занял первое место среди регионов по развитию малого и среднего предпринимательства

Москва же по этому показателю оказалась в аутсайдерах

Дагестан занял первое место среди регионов по развитию малого и среднего предпринимательства
Москва же по этому показателю оказалась в аутсайдерах

Московские власти позволят узнать стоимость арендуемого помещения перед его приватизацией

Для этого департамент имущества Москвы проведёт массовую оценку площадей, занимаемых малым и средним бизнесом, а полученные результаты представит на сайте

Московские власти позволят узнать стоимость арендуемого помещения перед его приватизацией
Для этого департамент имущества Москвы проведёт массовую оценку площадей, занимаемых малым и средним бизнесом, а полученные результаты представит на сайте

Бухгалтерский учёт для малого и среднего бизнеса вновь упростили

Из-за вступивших в начале этого года изменений к закону «О бухгалтерском учёте» многие предприниматели оказались обречены на ведение избыточной отчётности

Бухгалтерский учёт для малого и среднего бизнеса вновь упростили
Из-за вступивших в начале этого года изменений к закону «О бухгалтерском учёте» многие предприниматели оказались обречены на ведение избыточной отчётности

Страховые взносы для малого и среднего бизнеса могут резко возрасти после 2018 года

Об этом стало известно из протокола последнего заседания комиссии по конкуренции и развитию малого и среднего бизнеса под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова

Страховые взносы для малого и среднего бизнеса могут резко возрасти после 2018 года
Об этом стало известно из протокола последнего заседания комиссии по конкуренции и развитию малого и среднего бизнеса под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова

Игорь Шувалов отклонил предложение Минтруда об отмене льгот на страховые взносы для малого бизнеса

Кроме того, он предложил выработать «дорожную карту» по смягчению административного давления на бизнес

Игорь Шувалов отклонил предложение Минтруда об отмене льгот на страховые взносы для малого бизнеса
Кроме того, он предложил выработать «дорожную карту» по смягчению административного давления на бизнес