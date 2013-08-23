Коррупцию назвали основным препятствием для выхода России из кризиса
Зависимость экономики от экспорта нефти и газа оказалась лишь на втором месте
Коррупцию назвали основным препятствием для выхода России из кризиса Зависимость экономики от экспорта нефти и газа оказалась лишь на втором месте
В России появится единый центр поддержки бизнеса
В дальнейшем к нему может перейти часть полномочий Минэкономразвития
В России появится единый центр поддержки бизнеса В дальнейшем к нему может перейти часть полномочий Минэкономразвития
Пересмотреть критерии малого и среднего бизнеса
Минэкономразвития предлагает повысить пороги выручки, чтобы госкомпании могли соблюдать квоты по заказам у малого и среднего бизнеса
Пересмотреть критерии малого и среднего бизнеса Минэкономразвития предлагает повысить пороги выручки, чтобы госкомпании могли соблюдать квоты по заказам у малого и среднего бизнеса
Пересмотреть понятие малого бизнеса
Минэкономразвития предлагает пересмотреть допустимую долю иностранцев в капитале малого бизнеса
Пересмотреть понятие малого бизнеса Минэкономразвития предлагает пересмотреть допустимую долю иностранцев в капитале малого бизнеса
Для госкомпаний установят квоты на закупки у малого и среднего бизнеса
МСП должны достаться все заказы крупных госпредприятий на сумму до 50 млн рублей
Для госкомпаний установят квоты на закупки у малого и среднего бизнеса МСП должны достаться все заказы крупных госпредприятий на сумму до 50 млн рублей
Цифра дня: 500 000 предпринимателей закрыли бизнес после налоговой реформы
По данным налоговой, только 26% из них действительно занимались развитием собственного дела
Цифра дня: 500 000 предпринимателей закрыли бизнес после налоговой реформы По данным налоговой, только 26% из них действительно занимались развитием собственного дела
Объём российского рынка облачных бизнес-сервисов вырос до 20,5 млрд рублей
К 2016 году он может увеличиться ещё в 2,2 раза
Объём российского рынка облачных бизнес-сервисов вырос до 20,5 млрд рублей К 2016 году он может увеличиться ещё в 2,2 раза
Дагестан занял первое место среди регионов по развитию малого и среднего предпринимательства
Москва же по этому показателю оказалась в аутсайдерах
Дагестан занял первое место среди регионов по развитию малого и среднего предпринимательства Москва же по этому показателю оказалась в аутсайдерах
Московские власти позволят узнать стоимость арендуемого помещения перед его приватизацией
Для этого департамент имущества Москвы проведёт массовую оценку площадей, занимаемых малым и средним бизнесом, а полученные результаты представит на сайте
Московские власти позволят узнать стоимость арендуемого помещения перед его приватизацией Для этого департамент имущества Москвы проведёт массовую оценку площадей, занимаемых малым и средним бизнесом, а полученные результаты представит на сайте
Бухгалтерский учёт для малого и среднего бизнеса вновь упростили
Из-за вступивших в начале этого года изменений к закону «О бухгалтерском учёте» многие предприниматели оказались обречены на ведение избыточной отчётности
Бухгалтерский учёт для малого и среднего бизнеса вновь упростили Из-за вступивших в начале этого года изменений к закону «О бухгалтерском учёте» многие предприниматели оказались обречены на ведение избыточной отчётности
Страховые взносы для малого и среднего бизнеса могут резко возрасти после 2018 года
Об этом стало известно из протокола последнего заседания комиссии по конкуренции и развитию малого и среднего бизнеса под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова
Страховые взносы для малого и среднего бизнеса могут резко возрасти после 2018 года Об этом стало известно из протокола последнего заседания комиссии по конкуренции и развитию малого и среднего бизнеса под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова
Игорь Шувалов отклонил предложение Минтруда об отмене льгот на страховые взносы для малого бизнеса
Кроме того, он предложил выработать «дорожную карту» по смягчению административного давления на бизнес