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Чужие носки: Как российские компании воруют дизайн друг у друга
Ситуация
Чужие носки: Как российские компании воруют дизайн друг у другаА также кто заказывает принты как у Vetements и что делать дизайнерам, у которых украли идею
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Чужие носки: Как российские компании воруют дизайн друг у друга
Ситуация

Чужие носки: Как российские компании воруют дизайн друг у друга А также кто заказывает принты как у Vetements и что делать дизайнерам, у которых украли идею

Новости

Ленин и лимита: Московская коллекция St. Friday Socks ко Дню города

Все модели из коллекции созданы поклонниками бренда

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Новости

Ленин и лимита: Московская коллекция St. Friday Socks ко Дню города Все модели из коллекции созданы поклонниками бренда

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Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи

В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи

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Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи

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Сувенирная коллекция Пушкинского музея, выпущенная молодыми российскими брендами

Дизайнеры подготовили продукцию, посвященную выставке «Щукин. Биография коллекции»

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Сувенирная коллекция Пушкинского музея, выпущенная молодыми российскими брендами Дизайнеры подготовили продукцию, посвященную выставке «Щукин. Биография коллекции»

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«Общество юных поэтов»: Носки от St. Friday Socks с цитатами из Пушкина и Есенина

Создатели коллекции вдохновлялись запрещенной лирикой с использованием обсценной лексики

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«Общество юных поэтов»: Носки от St. Friday Socks с цитатами из Пушкина и Есенина Создатели коллекции вдохновлялись запрещенной лирикой с использованием обсценной лексики

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Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом

Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме

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Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме

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Носки «для независимой женщины» от Delivery Club и St.Friday Socks

В каждый лимитированный набор спрятали промокод на 3 тысячи рублей

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Носки «для независимой женщины» от Delivery Club и St.Friday Socks В каждый лимитированный набор спрятали промокод на 3 тысячи рублей

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Первая коллекция домашней одежды от St. Friday Socks

В дизайне петербургского бренда встречаются пончики, корюшка, балерины и знаки барной культуры

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Первая коллекция домашней одежды от St. Friday Socks В дизайне петербургского бренда встречаются пончики, корюшка, балерины и знаки барной культуры

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«Уличные»: Коллекция носков от St. Friday Socks и граффитистов

В серию включили 23 модели спортивных носков

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«Уличные»: Коллекция носков от St. Friday Socks и граффитистов В серию включили 23 модели спортивных носков

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«Вписок нет». Коллекция носков к фестивалю Stereoleto

Лимитированную серию выпустил бренд St. Friday Socks

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«Вписок нет». Коллекция носков к фестивалю Stereoleto Лимитированную серию выпустил бренд St. Friday Socks

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«Тварь дрожащая»: Литературные носки St. Friday Socks

Бренд выпустил вещи с цитатами Довлатова, Достоевского и Бродского

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«Тварь дрожащая»: Литературные носки St. Friday Socks Бренд выпустил вещи с цитатами Довлатова, Достоевского и Бродского

Совместная коллекция носков St. Friday Socks и Пушкинского музея
Покупка недели
Совместная коллекция носков St. Friday Socks и Пушкинского музеяВан Гог и Микеланджело у ваших ног
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Совместная коллекция носков St. Friday Socks и Пушкинского музея
Покупка недели

Совместная коллекция носков St. Friday Socks и Пушкинского музея Ван Гог и Микеланджело у ваших ног