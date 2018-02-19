Чужие носки: Как российские компании воруют дизайн друг у друга А также кто заказывает принты как у Vetements и что делать дизайнерам, у которых украли идею
Ленин и лимита: Московская коллекция St. Friday Socks ко Дню города
Все модели из коллекции созданы поклонниками бренда
Ленин и лимита: Московская коллекция St. Friday Socks ко Дню города Все модели из коллекции созданы поклонниками бренда
Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи
В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи
Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи
Сувенирная коллекция Пушкинского музея, выпущенная молодыми российскими брендами
Дизайнеры подготовили продукцию, посвященную выставке «Щукин. Биография коллекции»
Сувенирная коллекция Пушкинского музея, выпущенная молодыми российскими брендами Дизайнеры подготовили продукцию, посвященную выставке «Щукин. Биография коллекции»
«Общество юных поэтов»: Носки от St. Friday Socks с цитатами из Пушкина и Есенина
Создатели коллекции вдохновлялись запрещенной лирикой с использованием обсценной лексики
«Общество юных поэтов»: Носки от St. Friday Socks с цитатами из Пушкина и Есенина Создатели коллекции вдохновлялись запрещенной лирикой с использованием обсценной лексики
Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом
Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме
Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме
Носки «для независимой женщины» от Delivery Club и St.Friday Socks
В каждый лимитированный набор спрятали промокод на 3 тысячи рублей
Носки «для независимой женщины» от Delivery Club и St.Friday Socks В каждый лимитированный набор спрятали промокод на 3 тысячи рублей
Первая коллекция домашней одежды от St. Friday Socks
В дизайне петербургского бренда встречаются пончики, корюшка, балерины и знаки барной культуры
Первая коллекция домашней одежды от St. Friday Socks В дизайне петербургского бренда встречаются пончики, корюшка, балерины и знаки барной культуры
«Уличные»: Коллекция носков от St. Friday Socks и граффитистов
В серию включили 23 модели спортивных носков
«Уличные»: Коллекция носков от St. Friday Socks и граффитистов В серию включили 23 модели спортивных носков
«Вписок нет». Коллекция носков к фестивалю Stereoleto
Лимитированную серию выпустил бренд St. Friday Socks
«Вписок нет». Коллекция носков к фестивалю Stereoleto Лимитированную серию выпустил бренд St. Friday Socks
«Тварь дрожащая»: Литературные носки St. Friday Socks
Бренд выпустил вещи с цитатами Довлатова, Достоевского и Бродского