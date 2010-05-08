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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

«Сталинград» побил рекорды проката в Китае

Российское кино о Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны стало самым кассовым в Китае среди иностранных фильмов, выпущенных не в Голливуде

«Сталинград» побил рекорды проката в Китае

Фильмы недели: «Сталинград», «Великая красота», «Философы: Урок выживания»
Фильмы недели: «Сталинград», «Великая красота», «Философы: Урок выживания» Новый фильм Фёдора Бондарчука, ремейк «Сладкой жизни» Феллини и 20 подростков, переживших апокалипсис, — Настя Курганская посмотрела новинки российского проката.
Фильмы недели: «Сталинград», «Великая красота», «Философы: Урок выживания»

Фильмы недели: «Сталинград», «Великая красота», «Философы: Урок выживания»
Новый фильм Фёдора Бондарчука, ремейк «Сладкой жизни» Феллини и 20 подростков, переживших апокалипсис, — Настя Курганская посмотрела новинки российского проката.

Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно

Крупнейшие сети кинотеатров России договорились бесплатно выдавать билеты ветеранам на просмотры «Сталинграда».

Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно

Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки
Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки Чего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.
Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки

Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки
Чего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.

Планы на осень: 32 фильма
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Планы на осень: 32 фильма

Планы на осень: 32 фильма
Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.

Планы на выходные: 26−28 апреля
Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 26−28 апреля

Планы на выходные: 26−28 апреля
Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.

Сталинград 2.0 Разговор с одним голландцем возле лампы-обогревателя парижского вокзала Gar de l'Est, где-то в начале января, около часа ночи.

Сталинград 2.0