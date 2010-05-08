Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Наш гид по российской культуре 2010-х Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
«Сталинград» побил рекорды проката в Китае
Российское кино о Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны стало самым кассовым в Китае среди иностранных фильмов, выпущенных не в Голливуде
Фильмы недели: «Сталинград», «Великая красота», «Философы: Урок выживания» Новый фильм Фёдора Бондарчука, ремейк «Сладкой жизни» Феллини и 20 подростков, переживших апокалипсис, — Настя Курганская посмотрела новинки российского проката.
Фильмы недели: «Сталинград», «Великая красота», «Философы: Урок выживания» Новый фильм Фёдора Бондарчука, ремейк «Сладкой жизни» Феллини и 20 подростков, переживших апокалипсис, — Настя Курганская посмотрела новинки российского проката.
Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно
Крупнейшие сети кинотеатров России договорились бесплатно выдавать билеты ветеранам на просмотры «Сталинграда».
Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки Чего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.
Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки Чего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
Сталинград 2.0 Разговор с одним голландцем возле лампы-обогревателя парижского вокзала Gar de l'Est, где-то в начале января, около часа ночи.