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Новости

«Москва глазами инженера» проведет автобусные экскурсии о сталинской реконструкции

Посетителям расскажут о расширении улиц, строительстве метро и сталинских высоток

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Новости

«Москва глазами инженера» проведет автобусные экскурсии о сталинской реконструкции Посетителям расскажут о расширении улиц, строительстве метро и сталинских высоток

«Я работаю в Главном здании МГУ»
Где ты работаешь

«Я работаю в Главном здании МГУ»Особенный запах, комнаты-«гробики», чучело лося и гнездо сокола — побывали в самом известном университете страны

Где ты работаешь

«Я работаю в Главном здании МГУ» Особенный запах, комнаты-«гробики», чучело лося и гнездо сокола — побывали в самом известном университете страны

Город

Во время акции «Час Земли» в Москве отключат подсветку более 800 зданий

В их числе строения на Тверской улице, Садовом кольце, Новом Арбате, Кутузовском и Ленинградском проспектах

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Во время акции «Час Земли» в Москве отключат подсветку более 800 зданий
Город

Во время акции «Час Земли» в Москве отключат подсветку более 800 зданий В их числе строения на Тверской улице, Садовом кольце, Новом Арбате, Кутузовском и Ленинградском проспектах

Звёзды сталинских высоток, которые вы никогда не видели
Фоторепортаж
Звёзды сталинских высоток, которые вы никогда не виделиThe Village публикует фотографии верхушек советских небоскрёбов, сделанные с помощью дрона
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Звёзды сталинских высоток, которые вы никогда не видели
Фоторепортаж

Звёзды сталинских высоток, которые вы никогда не видели The Village публикует фотографии верхушек советских небоскрёбов, сделанные с помощью дрона