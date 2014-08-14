Новости
«Москва глазами инженера» проведет автобусные экскурсии о сталинской реконструкции
Посетителям расскажут о расширении улиц, строительстве метро и сталинских высоток
Новости
«Москва глазами инженера» проведет автобусные экскурсии о сталинской реконструкции Посетителям расскажут о расширении улиц, строительстве метро и сталинских высоток
Где ты работаешь
«Я работаю в Главном здании МГУ»Особенный запах, комнаты-«гробики», чучело лося и гнездо сокола — побывали в самом известном университете страны
Где ты работаешь
«Я работаю в Главном здании МГУ» Особенный запах, комнаты-«гробики», чучело лося и гнездо сокола — побывали в самом известном университете страны
Город
Во время акции «Час Земли» в Москве отключат подсветку более 800 зданий
В их числе строения на Тверской улице, Садовом кольце, Новом Арбате, Кутузовском и Ленинградском проспектах
Город
Во время акции «Час Земли» в Москве отключат подсветку более 800 зданий В их числе строения на Тверской улице, Садовом кольце, Новом Арбате, Кутузовском и Ленинградском проспектах
Фоторепортаж
Звёзды сталинских высоток, которые вы никогда не виделиThe Village публикует фотографии верхушек советских небоскрёбов, сделанные с помощью дрона
Фоторепортаж