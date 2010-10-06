Старомосковские районы за МКАД с самой дорогой арендой жилья
Средняя арендная ставка в Куркино сравнима с такими старомосковскими локациями, как Соколиная гора или Преображенское
Москва установила многолетний рекорд по вводу жилья
В то же время московские власти отмечают снижение инвестиций и ожидают значительного сокращения строительства уже к 2017 году
Ссылки дня: Любимый певец Путина, сибирские модели и плагиат на олимпийских сторублёвках
Любимый певец Владимира Путина, фотографии Москвы 20-х годов, сибирские модели и легализация оккультизма — в наших «Ссылках дня».
Адресная помощь: Как называют улицы Москвы The Village попросил краеведа Марию Бахареву объяснить, почему московские улицы называют так, а не иначе, откуда взялся Безбожный переулок и как в Южном Бутове прописался Ахмат Кадыров.
Адресная помощь: Как называют улицы Москвы The Village попросил краеведа Марию Бахареву объяснить, почему московские улицы называют так, а не иначе, откуда взялся Безбожный переулок и как в Южном Бутове прописался Ахмат Кадыров.
На Старой площади создают анклав для чиновников Несколько улиц исторического центра Москвы оказались отрезанными глухим забором из-за того, что сюда временно переезжают кремлёвские чиновники.
В зоне риска: Жилой дом на улице Фрунзе The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — деревянный жилой дом на улице Тимура Фрунзе.
В зоне риска: Жилой дом на улице Фрунзе The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — деревянный жилой дом на улице Тимура Фрунзе.
В зоне риска: Гостиница «Шевалье» в Камергерском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В десятом выпуске — гостиница «Шевалье» в Камергерском переулке.
В зоне риска: Дом архитектурной школы Казакова в Малом Златоустинском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В девятом выпуске — Дом архитектурной школы Казакова в Малом Златоустинском переулке.
В зоне риска: Дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В седьмом выпуске — дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулке.
Круглый стол: Каким был и каким должен стать парк Горького? На «Стрелке» прошли круглые столы с архитекторами и общественными деятелями о будущем ЦПКиО им. Горького. The Village публикует первую дискуссию «Наследие: парк вчера и завтра».
В зоне риска: Деревянный особняк Замоскворечья на Большой Ордынке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В шестом выпуске — деревянный особняк Замоскоречья на Большой Ордынке.
В зоне риска: Типография ЖУРГАЗа в 1-м Самотечном переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В четвёртом выпуске — типография ЖУРГАЗа в 1-м Самотечном переулке.
В зоне риска: усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В третьем выпуске — усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской.
В зоне риска: Круговое депо Ленинградского вокзала The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. Во втором выпуске — Круговое депо Ленинградского вокзала.
В зоне риска: дом Кольбе на Большой Якиманке The Village начинает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В первом выпуске — дом Кольбе на Большой Якиманке.
Появилась информация о возможных накрутках в онлайн-голосовании на сайте мэрии Обновленный официальный сайт мэра и правительства Москвы стал источником скандала
10 самых запущенных исторических зданий в Москве Активисты движения «Архнадзор» назвали десять исторических зданий Москвы, находящихся в самом запущенном состоянии
«Архнадзор» хочет юридически обозначить границы Старой Москвы В столице необходимо юридически обозначить границы Старой Москвы. Об этом заявили представители «Архнадзора»