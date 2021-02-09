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МЫ В СОЦСЕТЯХ

9 февраля 2021

Активистки планируют выстроиться в цепь солидарности на Старом Арбате, чтобы поддержать женщин-политзаключенных

обновлено8 февраля 2021

Павла Крисевича арестовали на 25 суток. После того, как он отсидел 14 суток из-за акции о полицейском произволе

Главный архитектор Москвы — о возвращении автомобилей на Старый Арбат

По словам Сергея Кузнецова, улица маргинализируется из-за своей длины

Главный архитектор Москвы — о возвращении автомобилей на Старый Арбат

Бесплатные квесты по городу City Stories

Можно пройти шесть квестов или предложить свой маршрут с заданиями

Бесплатные квесты по городу City Stories

Перенести стену Цоя в «Лужники» или Санкт-Петербург

Чиновники утверждают, что на этом настаивают местные жители

Перенести стену Цоя в «Лужники» или Санкт-Петербург

Chicken Run стал работать по вечерам как ресторан

Также здесь появилось специальное вечернее меню — с блюдами из страуса и цесарки

Chicken Run стал работать по вечерам как ресторан

На Старом Арбате задержали художников-портретистов

Художники заявили, что с них требуют выкуп за конфискованные инструменты

На Старом Арбате задержали художников-портретистов

Госсекретарь США Джон Керри на Арбате

Керри выбрал новогодние подарки в одном из арбатских магазинов

Госсекретарь США Джон Керри на Арбате

В Москве появились цифровые двойники Ивана Грозного, Пушкина и Гагарина

Все они находятся в разных частях города

В Москве появились цифровые двойники Ивана Грозного, Пушкина и Гагарина

На Арбат вернулся цифровой двойник Виктора Цоя

Табличку с AR-меткой похитили со стены Цоя 29 октября

На Арбат вернулся цифровой двойник Виктора Цоя

Интерактивный макет Москвы на ВДНХ увеличат в два раза

Проект сможет претендовать на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой городской архитектурный макет

Интерактивный макет Москвы на ВДНХ увеличат в два раза

На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear

В обновлённом магазине по-прежнему можно найти всю классическую коллекцию Nike, а также лимитированные серии и коллаборации

На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear

На Старом Арбате открылся гриль-бар Zinger Grill

Открыл заведение ресторатор Партев Араевич Согомонян, в прошлом совладелец сети кофеен Red. Espresso Bar, а в настоящем — руководитель ресторанов «Долма», La Casa и Lido

На Старом Арбате открылся гриль-бар Zinger Grill

В Москве появится сеть кофеен O' My Buns!

В меню – азиатские булочки со сладкими начинками, чай и кофе

В Москве появится сеть кофеен O' My Buns!

На Арбате открывается бар Crazy Daisy

Визитная карточка бара — официантки в коротких шортах и клетчатых рубашках

На Арбате открывается бар Crazy Daisy

Двухуровневая квартира в доходном доме в Большом Афанасьевском переулке
Двухуровневая квартира в доходном доме в Большом Афанасьевском переулке Квартира архитектора с высокими потолками, идеальными окнами и спрятанным санузлом
Двухуровневая квартира в доходном доме в Большом Афанасьевском переулке

Двухуровневая квартира в доходном доме в Большом Афанасьевском переулке
Квартира архитектора с высокими потолками, идеальными окнами и спрятанным санузлом

Арбат разделят на тематические зоны

Арбат к 520-летию собираются благоустроить с привлечением жителей района.

Арбат разделят на тематические зоны

На Арбате запретят проводить праздники и ярмарки

Префектура Центрального административного округа Москвы рассматривает предложение о запрете ярмарок и массовых праздничных мероприятий на Старом Арбате.

На Арбате запретят проводить праздники и ярмарки

За копейки: On-The-Go
За копейки: On-The-Go The Village решил проверить сколько зарабатывают уличные музыканты в Москве и попросил группу On-The-Go выйти на Старый Арбат и спеть несколько песен.
За копейки: On-The-Go

За копейки: On-The-Go
The Village решил проверить сколько зарабатывают уличные музыканты в Москве и попросил группу On-The-Go выйти на Старый Арбат и спеть несколько песен.

Переходный период: Уличные музыканты
Переходный период: Уличные музыканты Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В прошлый раз были таксисты; сегодня – уличные музыканты. От них мы узнали об уличном заработке, репертуаре и о том, что музыкант не может заработать без напарника с кепкой – «аскера».
Переходный период: Уличные музыканты

Переходный период: Уличные музыканты
Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В прошлый раз были таксисты; сегодня – уличные музыканты. От них мы узнали об уличном заработке, репертуаре и о том, что музыкант не может заработать без напарника с кепкой – «аскера».