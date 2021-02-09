Активистки планируют выстроиться в цепь солидарности на Старом Арбате, чтобы поддержать женщин-политзаключенных
Павла Крисевича арестовали на 25 суток. После того, как он отсидел 14 суток из-за акции о полицейском произволе
Главный архитектор Москвы — о возвращении автомобилей на Старый Арбат
По словам Сергея Кузнецова, улица маргинализируется из-за своей длины
Бесплатные квесты по городу City Stories
Можно пройти шесть квестов или предложить свой маршрут с заданиями
Перенести стену Цоя в «Лужники» или Санкт-Петербург
Чиновники утверждают, что на этом настаивают местные жители
Chicken Run стал работать по вечерам как ресторан
Также здесь появилось специальное вечернее меню — с блюдами из страуса и цесарки
На Старом Арбате задержали художников-портретистов
Художники заявили, что с них требуют выкуп за конфискованные инструменты
Госсекретарь США Джон Керри на Арбате
Керри выбрал новогодние подарки в одном из арбатских магазинов
В Москве появились цифровые двойники Ивана Грозного, Пушкина и Гагарина
Все они находятся в разных частях города
На Арбат вернулся цифровой двойник Виктора Цоя
Табличку с AR-меткой похитили со стены Цоя 29 октября
Интерактивный макет Москвы на ВДНХ увеличат в два раза
Проект сможет претендовать на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой городской архитектурный макет
На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear
В обновлённом магазине по-прежнему можно найти всю классическую коллекцию Nike, а также лимитированные серии и коллаборации
На Старом Арбате открылся гриль-бар Zinger Grill
Открыл заведение ресторатор Партев Араевич Согомонян, в прошлом совладелец сети кофеен Red. Espresso Bar, а в настоящем — руководитель ресторанов «Долма», La Casa и Lido
В Москве появится сеть кофеен O' My Buns!
В меню – азиатские булочки со сладкими начинками, чай и кофе
На Арбате открывается бар Crazy Daisy
Визитная карточка бара — официантки в коротких шортах и клетчатых рубашках
Двухуровневая квартира в доходном доме в Большом Афанасьевском переулке Квартира архитектора с высокими потолками, идеальными окнами и спрятанным санузлом
Арбат разделят на тематические зоны
Арбат к 520-летию собираются благоустроить с привлечением жителей района.
На Арбате запретят проводить праздники и ярмарки
Префектура Центрального административного округа Москвы рассматривает предложение о запрете ярмарок и массовых праздничных мероприятий на Старом Арбате.