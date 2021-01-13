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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Праздничный трейлер «Петровых в гриппе» под старый Новый год
Видео дня
13 января 2021

Праздничный трейлер «Петровых в гриппе» под старый Новый год

Музеи и парки объявили программу на Старый Новый год

Праздничные мероприятия продлятся 13 и 14 января

Музеи и парки объявили программу на Старый Новый год

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Приготовить особенные вареники на старый Новый год
Приготовить особенные вареники на старый Новый год Еженедельные советы и находки сотрудников редакции
Приготовить особенные вареники на старый Новый год

Приготовить особенные вареники на старый Новый год
Еженедельные советы и находки сотрудников редакции

Сколько россиян собираются отмечать старый Новый год

Большинство тех, кто собирается отмечать старый Новый год, — домохозяйки и студенты

Сколько россиян собираются отмечать старый Новый год