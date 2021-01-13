Музеи и парки объявили программу на Старый Новый год
Праздничные мероприятия продлятся 13 и 14 января
В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х
Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям
Приготовить особенные вареники на старый Новый год Еженедельные советы и находки сотрудников редакции
Приготовить особенные вареники на старый Новый год Еженедельные советы и находки сотрудников редакции
Сколько россиян собираются отмечать старый Новый год
Большинство тех, кто собирается отмечать старый Новый год, — домохозяйки и студенты