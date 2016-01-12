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Новости

Музеи и парки объявили программу на Старый Новый год

Праздничные мероприятия продлятся 13 и 14 января

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Новости

Музеи и парки объявили программу на Старый Новый год Праздничные мероприятия продлятся 13 и 14 января

Новости

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям

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Новости

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям

Приготовить особенные вареники на старый Новый год
Совет недели
Приготовить особенные вареники на старый Новый год Еженедельные советы и находки сотрудников редакции
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Приготовить особенные вареники на старый Новый год
Совет недели

Приготовить особенные вареники на старый Новый год Еженедельные советы и находки сотрудников редакции

Ситуация

Сколько россиян собираются отмечать старый Новый год

Большинство тех, кто собирается отмечать старый Новый год, — домохозяйки и студенты

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Ситуация

Сколько россиян собираются отмечать старый Новый год Большинство тех, кто собирается отмечать старый Новый год, — домохозяйки и студенты