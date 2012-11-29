Выходные в городе
Планы на выходные: 15−17 мартаВ выходные в Москве будут отмечать Масленицу и День святого Патрика, выступят Hadouken! и Адам Ламберт и завершится фестиваль анимации Klik!. Эти и другие события — в подборке The Village.
Выходные в городе
Планы на выходные: 15−17 марта В выходные в Москве будут отмечать Масленицу и День святого Патрика, выступят Hadouken! и Адам Ламберт и завершится фестиваль анимации Klik!. Эти и другие события — в подборке The Village.
События недели
События недели: GusGus, Matisyahu и эволюция котиковДайджест городских событий этой недели: фестиваль «Диверсия», ярмарка «Стейк и кейк», выставка Джима Ли и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: GusGus, Matisyahu и эволюция котиков Дайджест городских событий этой недели: фестиваль «Диверсия», ярмарка «Стейк и кейк», выставка Джима Ли и ещё несколько событий из календаря The Village.
Услуги и покупки
Гид по «Мастерской Нового года»: 5 ярмарок в «Галерее Москва»Детские мастер-классы, винтажная барахолка, гастрономический маркет — The Village составил гид по пяти рождественским ярмаркам, которые пройдут в рамках «Мастерской Нового года» в ТЦ «Галерея Москва».
Услуги и покупки