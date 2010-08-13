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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня: Повышать стипендии студентам-патриотам

Предложение дня: Повышать стипендии студентам-патриотам

МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего

«Успешно обучающихся» решили поощрить перед Новым годом

МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего

Студенческие стипендии проиндексируют в 2017 году

В 2016/2017 учебном году стипендии не индексировались

Студенческие стипендии проиндексируют в 2017 году

Ольга Голодец — об отсутствии необходимости повышать стипендии

Вице-премьер рассказала, почему правительство не планирует индексировать выплаты студентам

Ольга Голодец — об отсутствии необходимости повышать стипендии

Бесплатная учеба в российско-британской магистратуре
Бесплатная учеба в российско-британской магистратуре До 20 августа 2010 года Институт МВШСЭН набирает на российско-британскую магистерскую программу «Городское и региональное развитие»&nbsp;молодых специалистов по развитию городской среды, которым есть чему поучиться.
Бесплатная учеба в российско-британской магистратуре

Бесплатная учеба в российско-британской магистратуре
До 20 августа 2010 года Институт МВШСЭН набирает на российско-британскую магистерскую программу «Городское и региональное развитие»&nbsp;молодых специалистов по развитию городской среды, которым есть чему поучиться.