МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего
«Успешно обучающихся» решили поощрить перед Новым годом
Студенческие стипендии проиндексируют в 2017 году
В 2016/2017 учебном году стипендии не индексировались
Ольга Голодец — об отсутствии необходимости повышать стипендии
Вице-премьер рассказала, почему правительство не планирует индексировать выплаты студентам
Бесплатная учеба в российско-британской магистратуре До 20 августа 2010 года Институт МВШСЭН набирает на российско-британскую магистерскую программу «Городское и региональное развитие» молодых специалистов по развитию городской среды, которым есть чему поучиться.