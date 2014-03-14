МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего
«Успешно обучающихся» решили поощрить перед Новым годом
МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего «Успешно обучающихся» решили поощрить перед Новым годом
Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb
Семейных поваров приглашают на обучение в Италию
Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb Семейных поваров приглашают на обучение в Италию
Начался отбор россиян на бесплатное обучение в крупнейших университетах мира
Государство выделяет до 2,76 миллиона рублей на человека
Начался отбор россиян на бесплатное обучение в крупнейших университетах мира Государство выделяет до 2,76 миллиона рублей на человека
Не лишать стипендии студентов-троечников, работающих по специальности
С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по финансовому рынку
Не лишать стипендии студентов-троечников, работающих по специальности С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по финансовому рынку
Студенты начали сбор подписей за повышение стипендий до уровня МРОТ
Движение «За стипендии!» создали студенты московских вузов
Студенты начали сбор подписей за повышение стипендий до уровня МРОТ Движение «За стипендии!» создали студенты московских вузов
Молодым ученым предложили пройти стажировку в «Шанинке»
Она предполагает гранты четырех видов. Заявку можно подать до 20 августа
Молодым ученым предложили пройти стажировку в «Шанинке»
Она предполагает гранты четырех видов. Заявку можно подать до 20 августа
Выплачивать студентам первых курсов стипендию в 20–30 тысяч рублей
Глава РАН отметил, что обеспеченные студенты смогут успешнее осваивать программу
Выплачивать студентам первых курсов стипендию в 20–30 тысяч рублей Глава РАН отметил, что обеспеченные студенты смогут успешнее осваивать программу
В Госдуме не стали повышать минимальный размер стипендий до уровня МРОТ
Авторы документа настаивали, что текущие нормативы формирования стипендиального фонда низкие
В Госдуме не стали повышать минимальный размер стипендий до уровня МРОТ Авторы документа настаивали, что текущие нормативы формирования стипендиального фонда низкие
В 2018 году стипендии вырастут на 4 %
Также увеличится объем финансирования на капитальный ремонт и оборудование вузов
В 2018 году стипендии вырастут на 4 % Также увеличится объем финансирования на капитальный ремонт и оборудование вузов
«Гараж» начал прием заявок на стипендиальные программы для художников
Возраст участников — от 18 до 35 лет
«Гараж» начал прием заявок на стипендиальные программы для художников Возраст участников — от 18 до 35 лет
С 1 сентября в России проиндексируют стипендии Сумма увеличится на 5,9 %
Правительство не будет индексировать стипендии в новом учебном году
Об этом заявила вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец
Правительство не будет индексировать стипендии в новом учебном году Об этом заявила вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец
На что живут студенты The Village узнал, сколько получают студенты и хватает ли такой суммы на бурную студенческую жизнь
Увеличить стипендии на 25 %
Пока в поправках к бюджету значится индексация выплат студентам всего на 5,5 %
Увеличить стипендии на 25 % Пока в поправках к бюджету значится индексация выплат студентам всего на 5,5 %
Российские студенты пожаловались на задержку стипендий (обновлено)
Некоторым из них посоветовали «потерпеть, так как деньги пошли на более важные для страны дела»
Российские студенты пожаловались на задержку стипендий (обновлено) Некоторым из них посоветовали «потерпеть, так как деньги пошли на более важные для страны дела»
В «Яндексе» учредили стипендию имени Ильи Сегаловича
Её будут получать особо отличившиеся студенты и аспиранты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и «Яндекса»