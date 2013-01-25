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«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
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«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории

«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»

Новости

Клиники Apple, гарантии инвесторам от Telegram и свобода для беспилотных авто

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Клиники Apple, гарантии инвесторам от Telegram и свобода для беспилотных авто Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Брендированные апартаменты от Airbnb, ИИ-сумоист и курсы Стива Возняка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Брендированные апартаменты от Airbnb, ИИ-сумоист и курсы Стива Возняка Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Видеоблоги в Facebook, YotaPhone для Возняка и угроза российским кинотеатрам

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Видеоблоги в Facebook, YotaPhone для Возняка и угроза российским кинотеатрам Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Стив Возняк предложил Apple выпустить смартфон на базе Android

Он считает, что это позволит шокировать общественность, а это именно то, чем раньше славилась корпорация

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Новости

Стив Возняк предложил Apple выпустить смартфон на базе Android Он считает, что это позволит шокировать общественность, а это именно то, чем раньше славилась корпорация

Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

18 цитат об Apple из фильма «Стив Джобс: Хиппи на миллиард долларов»
Менеджмент
18 цитат об Apple из фильма «Стив Джобс: Хиппи на миллиард долларов» В преддверии выхода на российские экраны художественного фильма «Джобс: Империя соблазна» H&F посмотрел документальный фильм BBC о создателе Apple.
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18 цитат об Apple из фильма «Стив Джобс: Хиппи на миллиард долларов»
Менеджмент

18 цитат об Apple из фильма «Стив Джобс: Хиппи на миллиард долларов» В преддверии выхода на российские экраны художественного фильма «Джобс: Империя соблазна» H&F посмотрел документальный фильм BBC о создателе Apple.

Новости

Премьера фильма «Джобс» перенесена на неопределённый срок

Причины изменений не разглашаются

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Новости

Премьера фильма «Джобс» перенесена на неопределённый срок Причины изменений не разглашаются

Новости

Отрывок из фильма «Джобс» выложили в интернет

Премьера фильма об основателе Apple состоится сегодня

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Новости

Отрывок из фильма «Джобс» выложили в интернет Премьера фильма об основателе Apple состоится сегодня