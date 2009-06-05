Легальные парковки в центре Москвы После десятикратного повышения штрафов за неправильную парковку неизбежно возникает вопрос, где оставлять машину в центре. The Village начал собирать данные о паркингах в пределах Садового кольца.
Легальные парковки в центре Москвы После десятикратного повышения штрафов за неправильную парковку неизбежно возникает вопрос, где оставлять машину в центре. The Village начал собирать данные о паркингах в пределах Садового кольца.
В Москве появится круглосуточный городской телеканал Новый столичный телеканал запустят в сентябре, а многие ныне существующие городские СМИ, финансируемые московскими властями, сменят формат с целью повышения интереса аудитории.
Постскриптум: у Москвы может появиться город-спутник для госучреждений Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость.
Иностранный опыт: 7 транспортных решений для Москвы На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин отправился в Сеул, чтобы перенять опыт решения транспортных проблем. The Village изучил южнокорейский опыт борьбы с пробками
Иностранный опыт: 7 транспортных решений для Москвы На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин отправился в Сеул, чтобы перенять опыт решения транспортных проблем. The Village изучил южнокорейский опыт борьбы с пробками
Столицу повидал, пришельцев не встречал Здесь, в Москве, я бываю исключительно набегами. Возможно именно по этой причине город не успел меня ни напугать, ни отвратить. Из тех шести дней, что я провёл в столице нашей Родины, все они были насыщены встречами, прогулками по Воробьёвым горам и покатушками на теплоходике.