Восемь стран готовы принять российских туристов (обновлено)
Среди них Турция, Доминикана, Мальдивы и другие курорты
Восемь стран готовы принять российских туристов (обновлено) Среди них Турция, Доминикана, Мальдивы и другие курорты
Самые агрессивные страны мира
Россия смогла опередить Северную Корею, Иран, Турцию и еще 150 стран
Самые агрессивные страны мира Россия смогла опередить Северную Корею, Иран, Турцию и еще 150 стран
Россия вошла в топ-10 стран по уровню их мягкой силы
Самыми влиятельными на мировой арене признали США
Россия вошла в топ-10 стран по уровню их мягкой силы Самыми влиятельными на мировой арене признали США
Лучшие страны мира Россия поднялась на одну строчку, улучшив качество жизни своих граждан
Самые безопасные страны для туристов Россия замыкает топ-100
Страны с лучшими условиями для ведения бизнеса
Бизнесменам лучше всего приходится в Великобритании
Страны с лучшими условиями для ведения бизнеса Бизнесменам лучше всего приходится в Великобритании
В каких странах не стоит проводить летний отпуск
Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов
В каких странах не стоит проводить летний отпуск Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов
Страны с лучшей репутацией
Россия, как и США, ухудшила свои позиции по сравнению с прошлым годом
Страны с лучшей репутацией Россия, как и США, ухудшила свои позиции по сравнению с прошлым годом
Самые удобные паспорта для путешествий Лидер рейтинга сменился впервые за четыре года
Разрешить безвизовый въезд на территорию России на три дня
С предложением выступил заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Анатолий Валетов
Разрешить безвизовый въезд на территорию России на три дня С предложением выступил заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Анатолий Валетов
Самые дорогие города для путешествий Рейтинг составил британский журнал The Economist
Самые популярные у москвичей города для новогодних каникул
Рейтинг составил сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru
Самые популярные у москвичей города для новогодних каникул Рейтинг составил сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru
Самые благополучные страны мира
Россия за год переместилась в рейтинге на семь строчек вниз и заняла 68-е место
Самые благополучные страны мира Россия за год переместилась в рейтинге на семь строчек вниз и заняла 68-е место
Друзья и враги России, по мнению россиян
Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения