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СМИ: Четверо человек погибли во время стрельбы в квартире на севере Москвы

Полиция взяла квартиру штурмом

СМИ: Четверо человек погибли во время стрельбы в квартире на севере Москвы
Полиция взяла квартиру штурмом

На Ленинском проспекте произошла перестрелка мужчины с полицией

Мужчина напал на сотрудников ГИБДД

На Ленинском проспекте произошла перестрелка мужчины с полицией
Мужчина напал на сотрудников ГИБДД

«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением»

В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси

«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением»
В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси

«Медуза»: Один из пострадавших в перестрелке на Лубянке мог быть ранен силовиками

Ведомства не скоординировали свои действия и беспорядочно стреляли по людям

«Медуза»: Один из пострадавших в перестрелке на Лубянке мог быть ранен силовиками
Ведомства не скоординировали свои действия и беспорядочно стреляли по людям

Двух журналистов задержали за репортажи о стрельбе на Лубянке. Одну ударили при обыске

Второму пообещали засунуть видеокамеру в задний проход

Двух журналистов задержали за репортажи о стрельбе на Лубянке. Одну ударили при обыске
Второму пообещали засунуть видеокамеру в задний проход

В кафе в Печатниках произошла массовая драка со стрельбой (обновлено)

Полицейские задержали 17 человек, известно о двух раненых

В кафе в Печатниках произошла массовая драка со стрельбой (обновлено)
Полицейские задержали 17 человек, известно о двух раненых

В Москве задержали двух полицейских за стрельбу по прохожему

По данным СМИ, пострадавший сделал сотрудникам полиции замечание

В Москве задержали двух полицейских за стрельбу по прохожему
По данным СМИ, пострадавший сделал сотрудникам полиции замечание

Устроивший стрельбу в отеле Four Seasons купил тир «Патриот»

Сделка состоялась 23 января

Устроивший стрельбу в отеле Four Seasons купил тир «Патриот»
Сделка состоялась 23 января

Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна
Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна

Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В «Сокольниках» появятся бесплатный средневековый тир и катапульта

Пострелять можно по субботам до конца месяца

В «Сокольниках» появятся бесплатный средневековый тир и катапульта
Пострелять можно по субботам до конца месяца

В «Сокольниках» пройдут мастер-классы по стрельбе

Выставка «Выстрел» будет работать 11 и 12 февраля

В «Сокольниках» пройдут мастер-классы по стрельбе
Выставка «Выстрел» будет работать 11 и 12 февраля

Суд арестовал гендиректора фабрики «Меньшевик»

Его обвиняют в убийстве

Суд арестовал гендиректора фабрики «Меньшевик»
Его обвиняют в убийстве

Стрельба в Химках, бесплатный каток в метро и религиозный туризм

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Стрельба в Химках, бесплатный каток в метро и религиозный туризм
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Представитель прокуратуры — о стрелке с фабрики «Меньшевик»

Стрелявший несколько раз обращался в правоохранительные органы

Представитель прокуратуры — о стрелке с фабрики «Меньшевик»
Стрелявший несколько раз обращался в правоохранительные органы

Ростуризм предупредил о рисках поездок в Лондон

Причина в сообщениях о стрельбе в местном метро

Ростуризм предупредил о рисках поездок в Лондон
Причина в сообщениях о стрельбе в местном метро

Ростуризм призвал россиян в Лас-Вегасе избегать людных мест

В результате стрельбы на одной на кантри-фестивале погибли не менее 20 человек

Ростуризм призвал россиян в Лас-Вегасе избегать людных мест
В результате стрельбы на одной на кантри-фестивале погибли не менее 20 человек

На охранника школы № 1 в Ивантеевке завели административное дело

У мужчины не было права на охрану учреждения

На охранника школы № 1 в Ивантеевке завели административное дело
У мужчины не было права на охрану учреждения

Директора школы в Ивантеевке предупреждали о готовящемся нападении

Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Директора школы в Ивантеевке предупреждали о готовящемся нападении
Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Стрельба в подмосковной школе, закрытие Sci-Hub для россиян и Путин — о Серебренникове

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Стрельба в подмосковной школе, закрытие Sci-Hub для россиян и Путин — о Серебренникове
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

По факту стрельбы в подмосковной школе возбудили дело о хулиганстве

Одноклассники напавшего признались, что он предупреждал их, что хочет устроить теракт

По факту стрельбы в подмосковной школе возбудили дело о хулиганстве
Одноклассники напавшего признались, что он предупреждал их, что хочет устроить теракт

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