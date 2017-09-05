СМИ: Четверо человек погибли во время стрельбы в квартире на севере Москвы
Полиция взяла квартиру штурмом
СМИ: Четверо человек погибли во время стрельбы в квартире на севере Москвы Полиция взяла квартиру штурмом
На Ленинском проспекте произошла перестрелка мужчины с полицией
Мужчина напал на сотрудников ГИБДД
На Ленинском проспекте произошла перестрелка мужчины с полицией Мужчина напал на сотрудников ГИБДД
«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением»
В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси
«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением» В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси
«Медуза»: Один из пострадавших в перестрелке на Лубянке мог быть ранен силовиками
Ведомства не скоординировали свои действия и беспорядочно стреляли по людям
«Медуза»: Один из пострадавших в перестрелке на Лубянке мог быть ранен силовиками Ведомства не скоординировали свои действия и беспорядочно стреляли по людям
Двух журналистов задержали за репортажи о стрельбе на Лубянке. Одну ударили при обыске
Второму пообещали засунуть видеокамеру в задний проход
Двух журналистов задержали за репортажи о стрельбе на Лубянке. Одну ударили при обыске Второму пообещали засунуть видеокамеру в задний проход
В кафе в Печатниках произошла массовая драка со стрельбой (обновлено)
Полицейские задержали 17 человек, известно о двух раненых
В кафе в Печатниках произошла массовая драка со стрельбой (обновлено) Полицейские задержали 17 человек, известно о двух раненых
В Москве задержали двух полицейских за стрельбу по прохожему
По данным СМИ, пострадавший сделал сотрудникам полиции замечание
В Москве задержали двух полицейских за стрельбу по прохожему По данным СМИ, пострадавший сделал сотрудникам полиции замечание
Устроивший стрельбу в отеле Four Seasons купил тир «Патриот» Сделка состоялась 23 января
Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В «Сокольниках» появятся бесплатный средневековый тир и катапульта
Пострелять можно по субботам до конца месяца
В «Сокольниках» появятся бесплатный средневековый тир и катапульта Пострелять можно по субботам до конца месяца
В «Сокольниках» пройдут мастер-классы по стрельбе
Выставка «Выстрел» будет работать 11 и 12 февраля
В «Сокольниках» пройдут мастер-классы по стрельбе Выставка «Выстрел» будет работать 11 и 12 февраля
Суд арестовал гендиректора фабрики «Меньшевик» Его обвиняют в убийстве
Стрельба в Химках, бесплатный каток в метро и религиозный туризм
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Стрельба в Химках, бесплатный каток в метро и религиозный туризм Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Представитель прокуратуры — о стрелке с фабрики «Меньшевик»
Стрелявший несколько раз обращался в правоохранительные органы
Представитель прокуратуры — о стрелке с фабрики «Меньшевик» Стрелявший несколько раз обращался в правоохранительные органы
Ростуризм предупредил о рисках поездок в Лондон
Причина в сообщениях о стрельбе в местном метро
Ростуризм предупредил о рисках поездок в Лондон Причина в сообщениях о стрельбе в местном метро
Ростуризм призвал россиян в Лас-Вегасе избегать людных мест
В результате стрельбы на одной на кантри-фестивале погибли не менее 20 человек
Ростуризм призвал россиян в Лас-Вегасе избегать людных мест В результате стрельбы на одной на кантри-фестивале погибли не менее 20 человек
На охранника школы № 1 в Ивантеевке завели административное дело
У мужчины не было права на охрану учреждения
На охранника школы № 1 в Ивантеевке завели административное дело У мужчины не было права на охрану учреждения
Директора школы в Ивантеевке предупреждали о готовящемся нападении
Об этом сообщает агентство «Интерфакс»
Директора школы в Ивантеевке предупреждали о готовящемся нападении Об этом сообщает агентство «Интерфакс»
Стрельба в подмосковной школе, закрытие Sci-Hub для россиян и Путин — о Серебренникове
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Стрельба в подмосковной школе, закрытие Sci-Hub для россиян и Путин — о Серебренникове The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
По факту стрельбы в подмосковной школе возбудили дело о хулиганстве
Одноклассники напавшего признались, что он предупреждал их, что хочет устроить теракт