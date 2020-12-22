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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено22 декабря 2020

Любовь Соболь задержали у дома возможного отравителя Навального. Полиция начала доследственную проверку

Все об Among Us — хитовой игре с друзьями и без
Все об Among Us — хитовой игре с друзьями и без Высокоинтеллектуальный тактический стелс с элементами стратегии и вранья
Все об Among Us — хитовой игре с друзьями и без

Все об Among Us — хитовой игре с друзьями и без
Высокоинтеллектуальный тактический стелс с элементами стратегии и вранья

Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за избиение девушки во время стрима
обновлено9 июля 2021

Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за избиение девушки во время стрима

МТС запустит лайв-трансляции концертов. В первом стриме покажут Park Live

В перспективе трансляции можно будет смотреть в формате 360 градусов

МТС запустит лайв-трансляции концертов. В первом стриме покажут Park Live

В «Одноклассниках» открывается школа стримеров

Участники проекта узнают об особенностях съемки в прямом эфире и научатся выбирать темы для канала

В «Одноклассниках» открывается школа стримеров

Во «ВКонтакте» появится стриминг игр

Соцсеть уже проводит закрытое тестирование новой функции

Во «ВКонтакте» появится стриминг игр

Стримеры — о том, как заработать на трансляциях компьютерных игр

Стримеры — о том, как заработать на трансляциях компьютерных игрThe Village поговорил с несколькими московскими стримерами об игре как работе, деньгах и агрессии в интернете

Стримеры — о том, как заработать на трансляциях компьютерных игр

Стримеры — о том, как заработать на трансляциях компьютерных игр
The Village поговорил с несколькими московскими стримерами об игре как работе, деньгах и агрессии в интернете