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МТС запустит лайв-трансляции концертов. В первом стриме покажут Park Live
В перспективе трансляции можно будет смотреть в формате 360 градусов
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МТС запустит лайв-трансляции концертов. В первом стриме покажут Park Live В перспективе трансляции можно будет смотреть в формате 360 градусов
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В «Одноклассниках» открывается школа стримеров
Участники проекта узнают об особенностях съемки в прямом эфире и научатся выбирать темы для канала
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В «Одноклассниках» открывается школа стримеров Участники проекта узнают об особенностях съемки в прямом эфире и научатся выбирать темы для канала
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Во «ВКонтакте» появится стриминг игр Соцсеть уже проводит закрытое тестирование новой функции
Люди в городе
Стримеры — о том, как заработать на трансляциях компьютерных игрThe Village поговорил с несколькими московскими стримерами об игре как работе, деньгах и агрессии в интернете
Люди в городе