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Новости

МТС запустит лайв-трансляции концертов. В первом стриме покажут Park Live

В перспективе трансляции можно будет смотреть в формате 360 градусов

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Новости

МТС запустит лайв-трансляции концертов. В первом стриме покажут Park Live В перспективе трансляции можно будет смотреть в формате 360 градусов

Новости

В «Одноклассниках» открывается школа стримеров

Участники проекта узнают об особенностях съемки в прямом эфире и научатся выбирать темы для канала

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В «Одноклассниках» открывается школа стримеров Участники проекта узнают об особенностях съемки в прямом эфире и научатся выбирать темы для канала

Новости

Во «ВКонтакте» появится стриминг игр

Соцсеть уже проводит закрытое тестирование новой функции

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Во «ВКонтакте» появится стриминг игр Соцсеть уже проводит закрытое тестирование новой функции

Стримеры — о том, как заработать на трансляциях компьютерных игр
Люди в городе

Стримеры — о том, как заработать на трансляциях компьютерных игрThe Village поговорил с несколькими московскими стримерами об игре как работе, деньгах и агрессии в интернете

Люди в городе

Стримеры — о том, как заработать на трансляциях компьютерных игр The Village поговорил с несколькими московскими стримерами об игре как работе, деньгах и агрессии в интернете