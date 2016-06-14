«Союзмультфильм» принимает заявки на сценарии для мультфильмов
Заявку нужно отправить до 10 мая
«Союзмультфильм» принимает заявки на сценарии для мультфильмов Заявку нужно отправить до 10 мая
«Кинопоиск» организовал творческий конкурс для сценаристов
Приз — бесплатное обучение на программе «Сценарное мастерство» в Московской школе кино
«Кинопоиск» организовал творческий конкурс для сценаристов Приз — бесплатное обучение на программе «Сценарное мастерство» в Московской школе кино
На что живут сценаристы Автор сценариев для ситкомов и развлекательных программ рассказал The Village, сколько он зарабатывает и на что тратит деньги