Студия бренда Denis Simachev Мало кому известно, что три года назад студия Дениса Симачева на Арме функционировала как закрытый клуб. О нем знала лишь пара сотен особо приближенных людей, которые до сих пор называют те вечеринки лучшими из тех, на которых им довелось когда-либо побывать.
Студия бренда Denis Simachev Мало кому известно, что три года назад студия Дениса Симачева на Арме функционировала как закрытый клуб. О нем знала лишь пара сотен особо приближенных людей, которые до сих пор называют те вечеринки лучшими из тех, на которых им довелось когда-либо побывать.
Фирменная студия Ко всему, что находится на территории бывшего завода Арма, можно относиться двояко: пугаться жутких зданий, которые днем выглядят едва ли не страшнее, чем ночью, или осмотреться вокруг и обнаружить кое-что другое. Вот вам ангар, в котором спрятался журнал Сноб с собственным кафе "Прайм" для нужд редакции, вот шоу-рум ForkForever, несколько сомнительного вида магазинов "модной" одежды...