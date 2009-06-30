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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Яндекс.Еду» добавили доставку из Subway

В меню сэндвичи, роллы, салаты, напитки, десерты, закуски и комбо-наборы

В «Яндекс.Еду» добавили доставку из Subway

Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме

Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме«Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм

Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме

Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме
«Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм

Больше сорока российских ресторанов Subway сменят название

Владелец российской франшизы Subway расторг договоры с одним из крупных франчайзи, которому принадлежит больше сорока ресторанов в Москве, Петербурге и регионах

Больше сорока российских ресторанов Subway сменят название

Что дают за чекины в Москве
Что дают за чекины в Москве Американо, наливка, лимонад, воздушное безе и апельсиновый крамбл в подарок — The Village рассказывает о бонусах, которые дают московские кафе, рестораны и бары за чекины в Swarm (Foursquare)
Что дают за чекины в Москве

Что дают за чекины в Москве
Американо, наливка, лимонад, воздушное безе и апельсиновый крамбл в подарок — The Village рассказывает о бонусах, которые дают московские кафе, рестораны и бары за чекины в Swarm (Foursquare)

Кому принадлежит фастфуд в России
Кому принадлежит фастфуд в России Вчера Роспотребнадзор закрыл несколько ресторанов «Макдоналдс». The Village вспоминает, какие сети быстрого питания существуют и кому принадлежат
Кому принадлежит фастфуд в России

Кому принадлежит фастфуд в России
Вчера Роспотребнадзор закрыл несколько ресторанов «Макдоналдс». The Village вспоминает, какие сети быстрого питания существуют и кому принадлежат

До конца года Subway планирует открыть ещё 3 000 заведений

К 2030 году сеть компании может увеличиться на 60 000 точек — до 100 000 заведений по всему миру

До конца года Subway планирует открыть ещё 3 000 заведений

Subway решил продвигаться при помощи GIF-анимации

В дальнейшем компания может завести блог на Tumblr, чтобы привлечь молодёжную аудиторию

Subway решил продвигаться при помощи GIF-анимации

Народ против: 5 самых нелепых исков против крупных компаний
Народ против: 5 самых нелепых исков против крупных компаний Потребители нередко предъявляют странные претензии корпорациям. Иногда им удаётся добиться их выполнения в суде. H&F собрал самые необычные случаи за последние годы.
Народ против: 5 самых нелепых исков против крупных компаний

Народ против: 5 самых нелепых исков против крупных компаний
Потребители нередко предъявляют странные претензии корпорациям. Иногда им удаётся добиться их выполнения в суде. H&F собрал самые необычные случаи за последние годы.

На вокзалах появятся фуд-корты с KFC, «Сбарро» и «Ёлки-палки»

РЖД выбрали арендаторов вокзальных фуд-кортов. На вокзалах всей страны появятся пиццерии «IL Патио» и «Сбарро», фастфуды KFC и Subway, рестораны «Ёлки-палки» и «Планета cуши».

На вокзалах появятся фуд-корты с KFC, «Сбарро» и «Ёлки-палки»

New York City Subway
New York City Subway Находясь во Нью-Йорке можно долго изучать достопримечательности или таскаться по магазинам - и все равно что-то будет упущено. Единственное, что, находясь в этом городе, вам не удастся пропустить это Нью-Йоркский метрополитен.
New York City Subway

New York City Subway
Находясь во Нью-Йорке можно долго изучать достопримечательности или таскаться по магазинам - и все равно что-то будет упущено. Единственное, что, находясь в этом городе, вам не удастся пропустить это Нью-Йоркский метрополитен.