В «Яндекс.Еду» добавили доставку из Subway
В меню сэндвичи, роллы, салаты, напитки, десерты, закуски и комбо-наборы
Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме«Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм
Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме «Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм
Больше сорока российских ресторанов Subway сменят название
Владелец российской франшизы Subway расторг договоры с одним из крупных франчайзи, которому принадлежит больше сорока ресторанов в Москве, Петербурге и регионах
Что дают за чекины в Москве Американо, наливка, лимонад, воздушное безе и апельсиновый крамбл в подарок — The Village рассказывает о бонусах, которые дают московские кафе, рестораны и бары за чекины в Swarm (Foursquare)
Кому принадлежит фастфуд в России Вчера Роспотребнадзор закрыл несколько ресторанов «Макдоналдс». The Village вспоминает, какие сети быстрого питания существуют и кому принадлежат
До конца года Subway планирует открыть ещё 3 000 заведений
К 2030 году сеть компании может увеличиться на 60 000 точек — до 100 000 заведений по всему миру
Subway решил продвигаться при помощи GIF-анимации
В дальнейшем компания может завести блог на Tumblr, чтобы привлечь молодёжную аудиторию
Народ против: 5 самых нелепых исков против крупных компаний Потребители нередко предъявляют странные претензии корпорациям. Иногда им удаётся добиться их выполнения в суде. H&F собрал самые необычные случаи за последние годы.
На вокзалах появятся фуд-корты с KFC, «Сбарро» и «Ёлки-палки»
РЖД выбрали арендаторов вокзальных фуд-кортов. На вокзалах всей страны появятся пиццерии «IL Патио» и «Сбарро», фастфуды KFC и Subway, рестораны «Ёлки-палки» и «Планета cуши».