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Новости

Снег в Москве пролежит до апреля

Сугробы в феврале и марте продолжат расти

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Новости

Снег в Москве пролежит до апреля Сугробы в феврале и марте продолжат расти

Новости

Высота сугробов в Москве вновь превысила полметра

За неполные двое суток в городе выпало почти 40 % месячной нормы осадков

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Новости

Высота сугробов в Москве вновь превысила полметра За неполные двое суток в городе выпало почти 40 % месячной нормы осадков

Новости

Посол Австралии пожаловался Собянину на сугробы 17-дневной давности

Мэр на претензии пока не ответил

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Новости

Посол Австралии пожаловался Собянину на сугробы 17-дневной давности Мэр на претензии пока не ответил

Новости

В Москве намело рекордные за эту зиму сугробы

Их высота составила 15 сантиметров

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Новости

В Москве намело рекордные за эту зиму сугробы Их высота составила 15 сантиметров

Снежная Москва: Наконец-то!
Галерея
Снежная Москва: Наконец-то!Первые сугробы, с которыми еще можно успеть сфотографироваться
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Снежная Москва: Наконец-то!
Галерея

Снежная Москва: Наконец-то! Первые сугробы, с которыми еще можно успеть сфотографироваться

Новости

В Москве вскоре появятся первые сугробы

Стало известно, когда в город придет зима

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Новости

В Москве вскоре появятся первые сугробы Стало известно, когда в город придет зима

Ситуация

В Москве за сутки выпало до 15 % месячной нормы осадков

Сугробы в столице достигли максимальной высоты с начала зимы

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Ситуация

В Москве за сутки выпало до 15 % месячной нормы осадков Сугробы в столице достигли максимальной высоты с начала зимы

Транспорт

Цифры дня: Последствия снегопада в Москве

4 февраля в Москве прошёл сильный снегопад, который, как обычно, отразился на транспортной ситуации в городе.

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Транспорт

Цифры дня: Последствия снегопада в Москве 4 февраля в Москве прошёл сильный снегопад, который, как обычно, отразился на транспортной ситуации в городе.