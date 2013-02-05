Новости
Снег в Москве пролежит до апреля Сугробы в феврале и марте продолжат расти
Новости
Высота сугробов в Москве вновь превысила полметра
За неполные двое суток в городе выпало почти 40 % месячной нормы осадков
Новости
Высота сугробов в Москве вновь превысила полметра За неполные двое суток в городе выпало почти 40 % месячной нормы осадков
Новости
Посол Австралии пожаловался Собянину на сугробы 17-дневной давности
Мэр на претензии пока не ответил
Новости
Посол Австралии пожаловался Собянину на сугробы 17-дневной давности Мэр на претензии пока не ответил
Новости
В Москве намело рекордные за эту зиму сугробы Их высота составила 15 сантиметров
Галерея
Снежная Москва: Наконец-то! Первые сугробы, с которыми еще можно успеть сфотографироваться
Новости
В Москве вскоре появятся первые сугробы Стало известно, когда в город придет зима
Ситуация
В Москве за сутки выпало до 15 % месячной нормы осадков
Сугробы в столице достигли максимальной высоты с начала зимы
Ситуация
В Москве за сутки выпало до 15 % месячной нормы осадков Сугробы в столице достигли максимальной высоты с начала зимы
Транспорт
Цифры дня: Последствия снегопада в Москве
4 февраля в Москве прошёл сильный снегопад, который, как обычно, отразился на транспортной ситуации в городе.
Транспорт