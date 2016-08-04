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Кинопремьеры
Последний шанс: Из чего состоит «Отряд самоубийц»
Джокер, Дэдшот, Харли Квинн и отсылки к «Грязной дюжине» — Гриша Пророков рассказывает всё самое важное о главной кинопремьере недели
Кинопремьеры
Последний шанс: Из чего состоит «Отряд самоубийц»
Джокер, Дэдшот, Харли Квинн и отсылки к «Грязной дюжине» — Гриша Пророков рассказывает всё самое важное о главной кинопремьере недели