Новое место
На Малой Конюшенной улице заработала кофейня Surf Coffee
Это второе полноценное заведение сети в Петербурге
Новое место
На Малой Конюшенной улице заработала кофейня Surf Coffee Это второе полноценное заведение сети в Петербурге
Weekend
В «Ленэкспо» пройдёт фестиваль крафтового пива St. Petersburg Craft Weekend
50 пивоварен привезут 120 сортов пива
Weekend
В «Ленэкспо» пройдёт фестиваль крафтового пива St. Petersburg Craft Weekend 50 пивоварен привезут 120 сортов пива
Новое место
У «Сенной площади» открыли «сёрферскую» кофейню Surf Coffee
До этого её создатели продавали кофе из раскрашенного фургона Volkswagen Type 2
Новое место