вернуться на старую версию сайта
26 октября, понедельник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новое место

На Малой Конюшенной улице заработала кофейня Surf Coffee

Это второе полноценное заведение сети в Петербурге

0
Новое место

На Малой Конюшенной улице заработала кофейня Surf Coffee Это второе полноценное заведение сети в Петербурге

Weekend

В «Ленэкспо» пройдёт фестиваль крафтового пива St. Petersburg Craft Weekend

50 пивоварен привезут 120 сортов пива

1
Weekend

В «Ленэкспо» пройдёт фестиваль крафтового пива St. Petersburg Craft Weekend 50 пивоварен привезут 120 сортов пива

Новое место

У «Сенной площади» открыли «сёрферскую» кофейню Surf Coffee

До этого её создатели продавали кофе из раскрашенного фургона Volkswagen Type 2

1
Новое место

У «Сенной площади» открыли «сёрферскую» кофейню Surf Coffee До этого её создатели продавали кофе из раскрашенного фургона Volkswagen Type 2