Менеджмент
Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компанийГлава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.
Менеджмент
Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компаний Глава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.
Новости
Рекомендательный сервис Surfingbird оценили в $10 млн
25,1% проекта теперь принадлежат инвесткомпании Klever Internet Investments
Новости
Рекомендательный сервис Surfingbird оценили в $10 млн 25,1% проекта теперь принадлежат инвесткомпании Klever Internet Investments
Новости
Look At Media и «Тематические медиа» прекращают работу с рекомендательным сервисом Surfingbird
Сервис пересмотрел свои подходы к работе с партнёрским контентом, в результате чего оказалось, что теперь медиапроекты теряют аудиторию своих материалов
Новости
Look At Media и «Тематические медиа» прекращают работу с рекомендательным сервисом Surfingbird Сервис пересмотрел свои подходы к работе с партнёрским контентом, в результате чего оказалось, что теперь медиапроекты теряют аудиторию своих материалов
Hopes & Fears
Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетяхИзвестный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.
Hopes & Fears
Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях Известный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.
Менеджмент
Бизнес-ланч: Что едят предпринимателиH&F попросил бизнесменов рассказать, что они едят в течение дня и какие продукты помогают им работать эффективнее.
Менеджмент
Бизнес-ланч: Что едят предприниматели H&F попросил бизнесменов рассказать, что они едят в течение дня и какие продукты помогают им работать эффективнее.
Менеджмент
О чём говорят мужчины: 6 монологов про типичный день предпринимателяH&F попросил шестерых предпринимателей рассказать, как проходит их день.
Менеджмент
О чём говорят мужчины: 6 монологов про типичный день предпринимателя H&F попросил шестерых предпринимателей рассказать, как проходит их день.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателейHopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Сделал сам
Принципы Сергея Шалаева, SurfingbirdCооснователь рекомендательного сервиса — о мотоциклах, музыке, налогах и ответственности перед сотрудниками.
Сделал сам
Принципы Сергея Шалаева, Surfingbird Cооснователь рекомендательного сервиса — о мотоциклах, музыке, налогах и ответственности перед сотрудниками.
Hopes & Fears
Сергей Шалаев (Surfingbird): Как я перестал беспокоиться и полюбил рекомендательные системыСовладелец рекомендательного сервиса Surfingbird рассказал о мире Web 3.0, где всё подстраивается под предпочтения пользователя.
Hopes & Fears