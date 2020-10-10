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2020-10-10T12:36:27.000+03:00
10 октября 2020
«Сверстник» на Палихе закрывается. Прощальный маркет проведут в начале ноября
Girl power night
2020-08-28T13:59:20.000+03:00
28 августа 2020
В кафе «Сверстник» пройдет фем-вечеринка
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