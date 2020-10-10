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10 октября 2020

«Сверстник» на Палихе закрывается. Прощальный маркет проведут в начале ноября

В кафе «Сверстник» пройдет фем-вечеринка
Girl power night
28 августа 2020

В кафе «Сверстник» пройдет фем-вечеринка