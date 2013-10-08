Список чтения: 10 главных русских книг 2010-х От «Метели» Сорокина до «Дома правительства» Слезкина
Список чтения: 10 главных русских книг 2010-х От «Метели» Сорокина до «Дома правительства» Слезкина
«Улицкая поворачивает в сторону Джорджа Мартина»: Иностранцы читают русские романы Что пишут о Сорокине и Прилепине читатели из США, Малайзии и Пакистана
«Улицкая поворачивает в сторону Джорджа Мартина»: Иностранцы читают русские романы Что пишут о Сорокине и Прилепине читатели из США, Малайзии и Пакистана
Ссылки дня: Приговор Косенко, Нобель Хиггса и самая короткая колонка
Нобель Хиггса, Михаил Косенко отправлен на принудительное лечение, самая короткая колонка и как написать народную конституцию — в наших «Ссылках дня».