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МЫ В СОЦСЕТЯХ

7 новых детских книг
7 новых детских книг Рассказываем, чем разбавить школьную программу по литературе
7 новых детских книг

7 новых детских книг
Рассказываем, чем разбавить школьную программу по литературе

Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси
Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси
Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси

Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси

Война глазами ребенка: «Полынная елка» и еще 5 отличных книг о войне для младших школьников
Война глазами ребенка: «Полынная елка» и еще 5 отличных книг о войне для младших школьников
Война глазами ребенка: «Полынная елка» и еще 5 отличных книг о войне для младших школьников

Война глазами ребенка: «Полынная елка» и еще 5 отличных книг о войне для младших школьников

Автор «Постлюбви» — о семье будущего и телах, изношенных политикой
Автор «Постлюбви» — о семье будущего и телах, изношенных политикой Интервью с Виктором Вилисовым
Автор «Постлюбви» — о семье будущего и телах, изношенных политикой

Автор «Постлюбви» — о семье будущего и телах, изношенных политикой
Интервью с Виктором Вилисовым

7 книг для знакомства с современной украинской литературой
7 книг для знакомства с современной украинской литературой
7 книг для знакомства с современной украинской литературой

7 книг для знакомства с современной украинской литературой

Гендерная исследовательница Мария Нестеренко — о женском письме в России и книге «Розы без шипов» о поэтессах XIX века
Гендерная исследовательница Мария Нестеренко — о женском письме в России и книге «Розы без шипов» о поэтессах XIX века
Гендерная исследовательница Мария Нестеренко — о женском письме в России и книге «Розы без шипов» о поэтессах XIX века

Гендерная исследовательница Мария Нестеренко — о женском письме в России и книге «Розы без шипов» о поэтессах XIX века

Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества
Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества Кринж, свобода и политика на Ficbook.net
Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества

Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества
Кринж, свобода и политика на Ficbook.net

«Не хотим издаваться вместе с людоедом Прилепиным»: Почему из «Редакции Елены Шубиной» уходят авторы
«Не хотим издаваться вместе с людоедом Прилепиным»: Почему из «Редакции Елены Шубиной» уходят авторы
«Не хотим издаваться вместе с людоедом Прилепиным»: Почему из «Редакции Елены Шубиной» уходят авторы

«Не хотим издаваться вместе с людоедом Прилепиным»: Почему из «Редакции Елены Шубиной» уходят авторы

Товар дня: Книга Сандры Фриммель о судебных процессах в России после перестройки

Товар дня: Книга Сандры Фриммель о судебных процессах в России после перестройки

Все в порядке с янг эдалтом
Все в порядке с янг эдалтом Почему пора перестать критиковать литературу для «молодых взрослых»
Все в порядке с янг эдалтом

Все в порядке с янг эдалтом
Почему пора перестать критиковать литературу для «молодых взрослых»

Авторка романа «Южный Ветер» Даша Благова — о радио в психбольнице, жизни на Кавказе и депрессии

Авторка романа «Южный Ветер» Даша Благова — о радио в психбольнице, жизни на Кавказе и депрессии

Авторка романа «Южный Ветер» Даша Благова — о радио в психбольнице, жизни на Кавказе и депрессии

Авторка романа «Южный Ветер» Даша Благова — о радио в психбольнице, жизни на Кавказе и депрессии

Книжный магазин «Молодая Гвардия» убрал произведения Бориса Акунина
17 июня 2022

Книжный магазин «Молодая Гвардия» убрал произведения Бориса Акунина

Как ***** и новые законы уничтожают литературу в России
Как ***** и новые законы уничтожают литературу в России
Как ***** и новые законы уничтожают литературу в России

Как ***** и новые законы уничтожают литературу в России

8 книг этого лета
8 книг этого лета Новый текст Оливии Лэнг, переводы Джоан Дидион и Майи Анджелу, а также дебютный роман Даши Благовой
8 книг этого лета

8 книг этого лета
Новый текст Оливии Лэнг, переводы Джоан Дидион и Майи Анджелу, а также дебютный роман Даши Благовой

Итоги опен-колла «Между нами» — совместного проекта The Village и «Незнания»
Итоги опен-колла «Между нами» — совместного проекта The Village и «Незнания»
Итоги опен-колла «Между нами» — совместного проекта The Village и «Незнания»

Итоги опен-колла «Между нами» — совместного проекта The Village и «Незнания»

Джонатан Франзен: «Я был бы рад просто оказаться в русском лесу»
Джонатан Франзен: «Я был бы рад просто оказаться в русском лесу» Великий американский писатель — о своем новом романе, автофикшене и Дэвиде Фостере Уоллесе
Джонатан Франзен: «Я был бы рад просто оказаться в русском лесу»

Джонатан Франзен: «Я был бы рад просто оказаться в русском лесу»
Великий американский писатель — о своем новом романе, автофикшене и Дэвиде Фостере Уоллесе

«Я не представляю себя вне России»
«Я не представляю себя вне России» Оксана Васякина о новом романе «Степь», писательской страсти и нежелании эмигрировать
«Я не представляю себя вне России»

«Я не представляю себя вне России»
Оксана Васякина о новом романе «Степь», писательской страсти и нежелании эмигрировать

Все это уже было: Война, стыд и бегство в русской литературе
Все это уже было: Война, стыд и бегство в русской литературе От протопопа Аввакума до Лимонова, от Гоголя до Мамлеева
Все это уже было: Война, стыд и бегство в русской литературе

Все это уже было: Война, стыд и бегство в русской литературе
От протопопа Аввакума до Лимонова, от Гоголя до Мамлеева

Смутьян, неудачник, великий романист: За что любят и ненавидят Джонатана Франзена
Смутьян, неудачник, великий романист: За что любят и ненавидят Джонатана Франзена Его новый роман «Перекрестки» в продаже с 15 апреля
Смутьян, неудачник, великий романист: За что любят и ненавидят Джонатана Франзена

Смутьян, неудачник, великий романист: За что любят и ненавидят Джонатана Франзена
Его новый роман «Перекрестки» в продаже с 15 апреля

Издательство «Есть смысл» запустило краудфандинг для серии книг от психотерапевтов
7 апреля 2022

Издательство «Есть смысл» запустило краудфандинг для серии книг от психотерапевтов

Писатель Борис Акунин — о культурной изоляции России
Цитата дня
1 апреля 2022

Писатель Борис Акунин — о культурной изоляции России

Какие зарубежные издательства перестали сотрудничать с Россией
Список
21 марта 2022

Какие зарубежные издательства перестали сотрудничать с Россией

Рейтинг
21 февраля 2022

Самые популярные писатели и книги в России за последние пять лет

Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями
Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями Чем заняться дома на выходных
Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями

Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями
Чем заняться дома на выходных

«Кот Бродского» проведет книжный аукцион
18 февраля 2022

«Кот Бродского» проведет книжный аукцион

Ярмарка non/fiction будет проходить два раза в год
18 февраля 2022

Ярмарка non/fiction будет проходить два раза в год

Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман
Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман Пионерка феминистского автофикшена в мире кино
Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман

Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман
Пионерка феминистского автофикшена в мире кино

«Альпина» подарит 14 электронных книг о любви
9 февраля 2022

«Альпина» подарит 14 электронных книг о любви

Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений
Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений Чем заняться дома в выходные
Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений

Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений
Чем заняться дома в выходные

Рейчел Каск — литературная революционерка или могильщица романа?
Рейчел Каск — литературная революционерка или могильщица романа? Разбираемся в феномене создательницы «Контура», «Транзита» и «Kudos»
Рейчел Каск — литературная революционерка или могильщица романа?

Рейчел Каск — литературная революционерка или могильщица романа?
Разбираемся в феномене создательницы «Контура», «Транзита» и «Kudos»

«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства
«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства Что слушать, смотреть и читать на выходных
«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства

«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства
Что слушать, смотреть и читать на выходных

26 января 2022

Издательство А+А объявило конкурс для авторов, художников и продюсеров, которые хотят делать книги

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

«Орнитология», Макбет и книга про лес
«Орнитология», Макбет и книга про лес Что слушать, смотреть и читать на выходных
«Орнитология», Макбет и книга про лес

«Орнитология», Макбет и книга про лес
Что слушать, смотреть и читать на выходных

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Почему анонимность в интернете — это миф
Почему анонимность в интернете — это миф И как работает «пробив» пользователей
Почему анонимность в интернете — это миф

Почему анонимность в интернете — это миф
И как работает «пробив» пользователей

12 новых детских книг
12 новых детских книг Рассказываем, что читать в праздники
12 новых детских книг

12 новых детских книг
Рассказываем, что читать в праздники

Список
22 декабря 2021

Какие книги покупали россияне в 2021 году

Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах
Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах Что слушать, читать и смотреть на выходных
Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах

Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах
Что слушать, читать и смотреть на выходных

8 новых книг, которые мы будем читать зимой

8 новых книг, которые мы будем читать зимой

8 новых книг, которые мы будем читать зимой

8 новых книг, которые мы будем читать зимой

10 декабря 2021

Леонид Юзефович получил премию «Большая книга» за роман «Филэллин»

Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике
Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике Что слушать, читать и смотреть в выходные
Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике

Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике
Что слушать, читать и смотреть в выходные

3 декабря 2021

Издательство «Чтиво» перечислит половину выручки «Ночлежке»

2 декабря 2021

Книги с non/fictio№23 появились на Ozon

Что покупать и куда идти на non/fiction№23?
Что покупать и куда идти на non/fiction№23? Главные книги и события московской книжной ярмарки
Что покупать и куда идти на non/fiction№23?

Что покупать и куда идти на non/fiction№23?
Главные книги и события московской книжной ярмарки

1 декабря 2021

Читатели выбрали лучшие произведения литературной премии «Большая книга»

«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино
«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино Чем заняться на выходных
«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино

«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино
Чем заняться на выходных

Нематериальные ценности: Скидки на обучение, путешествия и книги в «черную пятницу»
Нематериальные ценности: Скидки на обучение, путешествия и книги в «черную пятницу»
Нематериальные ценности: Скидки на обучение, путешествия и книги в «черную пятницу»

Нематериальные ценности: Скидки на обучение, путешествия и книги в «черную пятницу»

Адель, «Ковбой Бибоп» и разговорник новой реальности
Адель, «Ковбой Бибоп» и разговорник новой реальности Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Адель, «Ковбой Бибоп» и разговорник новой реальности

Адель, «Ковбой Бибоп» и разговорник новой реальности
Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас

Список
19 ноября 2021

Лучшие научпоп-книги по версии премии «Просветитель»

18 ноября 2021

Как читать про искусство? В Москве состоится презентация книги «Музей современной любви»

«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?
«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм? Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе
«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?

«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?
Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе

Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки» Что слушать, смотреть и читать в выходные
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»

Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»
Что слушать, смотреть и читать в выходные

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
Лучшие альбомы, фильмы и книги недели

Большой гид по независимым книжным Москвы
Большой гид по независимым книжным Москвы Как живут авторские книжные: Рассказывают их создатели
Большой гид по независимым книжным Москвы

Большой гид по независимым книжным Москвы
Как живут авторские книжные: Рассказывают их создатели

«Наследники», Лана Дель Рей и книга про грибы
«Наследники», Лана Дель Рей и книга про грибы Что слушать, читать и смотреть в эти выходные
«Наследники», Лана Дель Рей и книга про грибы

«Наследники», Лана Дель Рей и книга про грибы
Что слушать, читать и смотреть в эти выходные

Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке

Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке
И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе

Джеймс Блейк, Джеймс Бонд или что делать, когда все уже хорошо (вроде бы)
Джеймс Блейк, Джеймс Бонд или что делать, когда все уже хорошо (вроде бы) Чем заняться в выходные
Джеймс Блейк, Джеймс Бонд или что делать, когда все уже хорошо (вроде бы)

Джеймс Блейк, Джеймс Бонд или что делать, когда все уже хорошо (вроде бы)
Чем заняться в выходные

В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации
5 октября 2021

В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ