От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
Финалисты конкурса «10 молодых музыкантов» выступят на «Стереолете» Финалисты проекта Look At Me «10 молодых музыкантов» выступят на фестивале «Стереолето» в этом году. Они выйдут на одну площадку с хедлайнерами Regina Spektor, Toro Y Moi, Röyksopp и NYPC.