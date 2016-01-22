Ситуация
В России от гриппа скончались 200 человек Таким образом, за неделю умерли около ста человек
Ситуация
В России от последствий гриппа умерли 107 человек
Как отметили в Минздраве, все умершие не были привиты
Ситуация
В России от последствий гриппа умерли 107 человек Как отметили в Минздраве, все умершие не были привиты
Ситуация
Сделать скидки на полезные при гриппе продукты
В Общественной палате считают, что ретейлеры могли бы помочь справиться с эпидемией
Ситуация
Сделать скидки на полезные при гриппе продукты В Общественной палате считают, что ретейлеры могли бы помочь справиться с эпидемией
Будущее
Он вернулся: Стоит ли опасаться эпидемии свиного гриппа?The Village спросил у медиков, кто входит в группу риска, в чём особенности распространения свиного гриппа в этом году и как лучше лечиться
Будущее