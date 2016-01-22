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Город

В Москве закончилась эпидемия гриппа

Заболеваемость снизилась приблизительно на треть

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Город

В Москве закончилась эпидемия гриппа Заболеваемость снизилась приблизительно на треть

Ситуация

В России от гриппа скончались 200 человек

Таким образом, за неделю умерли около ста человек

0
Ситуация

В России от гриппа скончались 200 человек Таким образом, за неделю умерли около ста человек

Ситуация

В России от последствий гриппа умерли 107 человек

Как отметили в Минздраве, все умершие не были привиты

6
Ситуация

В России от последствий гриппа умерли 107 человек Как отметили в Минздраве, все умершие не были привиты

Ситуация

Сделать скидки на полезные при гриппе продукты

В Общественной палате считают, что ретейлеры могли бы помочь справиться с эпидемией

1
Ситуация

Сделать скидки на полезные при гриппе продукты В Общественной палате считают, что ретейлеры могли бы помочь справиться с эпидемией

Он вернулся: Стоит ли опасаться эпидемии свиного гриппа?
Будущее
Он вернулся: Стоит ли опасаться эпидемии свиного гриппа?The Village спросил у медиков, кто входит в группу риска, в чём особенности распространения свиного гриппа в этом году и как лучше лечиться
10
Он вернулся: Стоит ли опасаться эпидемии свиного гриппа?
Будущее

Он вернулся: Стоит ли опасаться эпидемии свиного гриппа? The Village спросил у медиков, кто входит в группу риска, в чём особенности распространения свиного гриппа в этом году и как лучше лечиться