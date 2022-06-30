В Москве задержали 25 человек, которые в форме ОМОНа охраняли «Свободу» на снегу. Одну участницу ждет суд
«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии
Власти жестко ограничивают цифровые права граждан
Самые важные права человека, по версии россиян
Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии
«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине
Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче
К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»
Главные тренды среди российских пользователей AliExpress
Экологичность, забота о здоровье и персональный подход к красоте
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти
Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон
Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире
Ожидать позитивных перемен пока не стоит
ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза
А поддержку студорганизаций сократят
Страны с самым свободным интернетом
Интернет в России в очередной раз признан несвободным. Виноваты русские хакеры
Прекратить уголовное дело против участников митинга 27 июля
Следственный комитет обвиняют в организации политического террора
Операторы связи предложили выяснить, от каких угроз надо защищать Рунет
На основе этого внесут поправки в законопроект об изоляции Рунета
На изоляцию Рунета потратят 20 миллиардов рублей (обновлено)
Ранее автор законопроекта сообщал, что тратить средства на реализацию не потребуется
Россию снова назвали несвободной страной
Она заняла 133-е место из 161-го в рейтинге свободы стран
«Агора»: Интернет в России стал еще менее свободным
За год зарегистрировано в 5,7 раза больше случаев ограничения свободы
«Похороны» академических свобод МФТИ
Участники акции хотели привлечь внимание к переменам, которые убивают «атмосферу свободы и творчества» в вузе
Интернет в России признали полностью несвободным
Freedom House составила мировой рейтинг свободы интернета
На митинге «За свободный интернет» задержали более 20 националистов
Явка по сравнению с прошлой акцией минимальная
Полиция задержала участника митинга «В защиту интернета»
Он нес флаги националистического «Черного блока»
Роскомнадзор — о блокировке IP-адресов Google
В ведомстве подтвердили намеренную блокировку ресурсов компании
Запустить из окна бумажные самолетики в поддержку Telegram
Мессенджер призывает россиян отстаивать свободу Рунета
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции
СПЧ призвал Роскомнадзор найти альтернативу блокировке Telegram
Члены Совета допустили возможность доступа к переписке пользователей, угрожающих национальной безопасности
Павел Дуров — в ответ на угрозу блокировки Telegram
Основатель мессенджера заверил пользователей, что обеспечит неприкосновенность их данных
Московским школьникам позволят самостоятельно выбирать занятия
Собянин предложил предоставить ученикам возможность изучать предметы в соседних заведениях
Россия может отказаться от Европейской конвенции по правам человека
В этом случае россияне не смогут подавать жалобы в ЕСПЧ
Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы
И почти догнала Таджикистан
Freedom House признала Россию несвободной страной
В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку
Патриарх Кирилл — о свободном искусстве
По его мнению, свободное искусство может причинять боль большому количеству людей
Экс-главу «РусГидро» Евгения Дода освободили из-под домашнего ареста
Следователь не стал продлевать арест
Россия заняла 148-е место в рейтинге свободы прессы
Страна оказалась позади Зимбабве, Венесуэлы и Гондураса
В международном рейтинге Россию отнесли к категории несвободных стран
Страна набрала 6,5 из 7 баллов несвободы
Россия заняла 148-е место в рейтинге свободы прессы
Страна держится на этой строчке уже третий год подряд
Сколько россиян оправдывают борьбу с инакомыслием
«Левада-центр» выяснил, ощущают ли себя свободными россияне и что они думают о борьбе с инакомыслием
Самые важные права человека, по мнению россиян
Специалисты «Левада-центра» выяснили, какие из прав и свобод человека россияне считают самыми важными
Фабрика «Свобода» научит москвичей делать косметику
На мастер-классах в рамках фестиваля науки фабрика «Свобода» научит всех желающих готовить косметические средства.