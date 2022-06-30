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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мерч «Свобода мне к лицу» от «Бумаги»
Товар дня
30 июня 2022

Мерч «Свобода мне к лицу» от «Бумаги»

В Москве задержали 25 человек, которые в форме ОМОНа охраняли «Свободу» на снегу. Одну участницу ждет суд
обновлено6 февраля 2021

В Москве задержали 25 человек, которые в форме ОМОНа охраняли «Свободу» на снегу. Одну участницу ждет суд

«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии

Власти жестко ограничивают цифровые права граждан

«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии

Самые важные права человека, по версии россиян

Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть

Самые важные права человека, по версии россиян

Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии

«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине

Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии

Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче

К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»

Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче

Главные тренды среди российских пользователей AliExpress

Экологичность, забота о здоровье и персональный подход к красоте

Главные тренды среди российских пользователей AliExpress

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти

Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти

Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире

Ожидать позитивных перемен пока не стоит

Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

А поддержку студорганизаций сократят

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

Самые важные права и свободы для россиян

Говорить о них жители страны начали чаще

Самые важные права и свободы для россиян

Страны с самым свободным интернетом

Интернет в России в очередной раз признан несвободным. Виноваты русские хакеры

Страны с самым свободным интернетом

Прекратить уголовное дело против участников митинга 27 июля

Следственный комитет обвиняют в организации политического террора

Прекратить уголовное дело против участников митинга 27 июля

Страны с самой свободной прессой

Россия занимает 149-е место

Страны с самой свободной прессой

Операторы связи предложили выяснить, от каких угроз надо защищать Рунет

На основе этого внесут поправки в законопроект об изоляции Рунета

Операторы связи предложили выяснить, от каких угроз надо защищать Рунет

На изоляцию Рунета потратят 20 миллиардов рублей (обновлено)

Ранее автор законопроекта сообщал, что тратить средства на реализацию не потребуется

На изоляцию Рунета потратят 20 миллиардов рублей (обновлено)

Россию снова назвали несвободной страной

Она заняла 133-е место из 161-го в рейтинге свободы стран

Россию снова назвали несвободной страной

«Агора»: Интернет в России стал еще менее свободным

За год зарегистрировано в 5,7 раза больше случаев ограничения свободы

«Агора»: Интернет в России стал еще менее свободным

«Похороны» академических свобод МФТИ

Участники акции хотели привлечь внимание к переменам, которые убивают «атмосферу свободы и творчества» в вузе

«Похороны» академических свобод МФТИ

Интернет в России признали полностью несвободным

Freedom House составила мировой рейтинг свободы интернета

Интернет в России признали полностью несвободным

Олег Навальный вышел на свободу

Он провел в колонии 3,5 года

Олег Навальный вышел на свободу

На митинге «За свободный интернет» задержали более 20 националистов

Явка по сравнению с прошлой акцией минимальная

На митинге «За свободный интернет» задержали более 20 националистов

Полиция задержала участника митинга «В защиту интернета»

Он нес флаги националистического «Черного блока»

Полиция задержала участника митинга «В защиту интернета»

Роскомнадзор — о блокировке IP-адресов Google

В ведомстве подтвердили намеренную блокировку ресурсов компании

Роскомнадзор — о блокировке IP-адресов Google

Запустить из окна бумажные самолетики в поддержку Telegram

Мессенджер призывает россиян отстаивать свободу Рунета

Запустить из окна бумажные самолетики в поддержку Telegram

Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади

Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади
Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции

СПЧ призвал Роскомнадзор найти альтернативу блокировке Telegram

Члены Совета допустили возможность доступа к переписке пользователей, угрожающих национальной безопасности

СПЧ призвал Роскомнадзор найти альтернативу блокировке Telegram

Павел Дуров — в ответ на угрозу блокировки Telegram

Основатель мессенджера заверил пользователей, что обеспечит неприкосновенность их данных

Павел Дуров — в ответ на угрозу блокировки Telegram

Московским школьникам позволят самостоятельно выбирать занятия

Собянин предложил предоставить ученикам возможность изучать предметы в соседних заведениях

Московским школьникам позволят самостоятельно выбирать занятия

Россия может отказаться от Европейской конвенции по правам человека

В этом случае россияне не смогут подавать жалобы в ЕСПЧ

Россия может отказаться от Европейской конвенции по правам человека

Индекс свободы Рунета в очередной раз понизился

За месяц показатель потерял 22 балла

Индекс свободы Рунета в очередной раз понизился

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы

И почти догнала Таджикистан

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы

Freedom House признала Россию несвободной страной

В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку

Freedom House признала Россию несвободной страной

Патриарх Кирилл — о свободном искусстве

По его мнению, свободное искусство может причинять боль большому количеству людей

Патриарх Кирилл — о свободном искусстве

Экс-главу «РусГидро» Евгения Дода освободили из-под домашнего ареста

Следователь не стал продлевать арест

Экс-главу «РусГидро» Евгения Дода освободили из-под домашнего ареста

Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста

Он покинул спецприемник в ЦАО

Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста

На «Хлебозаводе» открылся бар «Свобода»

В пространстве бара установлена мини-рампа

На «Хлебозаводе» открылся бар «Свобода»

Россия заняла 148-е место в рейтинге свободы прессы

Страна оказалась позади Зимбабве, Венесуэлы и Гондураса

Россия заняла 148-е место в рейтинге свободы прессы

В международном рейтинге Россию отнесли к категории несвободных стран

Страна набрала 6,5 из 7 баллов несвободы

В международном рейтинге Россию отнесли к категории несвободных стран

Россия заняла 148-е место в рейтинге свободы прессы

Страна держится на этой строчке уже третий год подряд

Россия заняла 148-е место в рейтинге свободы прессы

Сколько россиян оправдывают борьбу с инакомыслием

«Левада-центр» выяснил, ощущают ли себя свободными россияне и что они думают о борьбе с инакомыслием

Сколько россиян оправдывают борьбу с инакомыслием

Самые важные права человека, по мнению россиян

Специалисты «Левада-центра» выяснили, какие из прав и свобод человека россияне считают самыми важными

Самые важные права человека, по мнению россиян

Фабрика «Свобода» научит москвичей делать косметику

На мастер-классах в рамках фестиваля науки фабрика «Свобода» научит всех желающих готовить косметические средства.

Фабрика «Свобода» научит москвичей делать косметику

Выжить любой ценой: дневник бездомного
Выжить любой ценой: дневник бездомного Бездомный рассказывает о том, как выжить в Москве без документов, друзей и денег, имея под рукой только Интернет
Выжить любой ценой: дневник бездомного

Выжить любой ценой: дневник бездомного
Бездомный рассказывает о том, как выжить в Москве без документов, друзей и денег, имея под рукой только Интернет