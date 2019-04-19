В баре «Культура» пройдет своп предметов интерьера Пришло время обменять свой тостер
В экоцентре «Сборка» организуют своп
Избавиться от ненужных вещей и подыскать себе новые можно уже в эти выходные
В экоцентре «Сборка» организуют своп Избавиться от ненужных вещей и подыскать себе новые можно уже в эти выходные
«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных
На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»
«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»
В Москве пройдет очередной своп-ковер с диджей-сетами
Принести на мероприятие можно любые вещи
В Москве пройдет очередной своп-ковер с диджей-сетами Принести на мероприятие можно любые вещи
В Projector Coffee пройдет косметический своп
Гостями мероприятия станут блогеры Маша Ворслав и Адэль Мифтахова
В Projector Coffee пройдет косметический своп Гостями мероприятия станут блогеры Маша Ворслав и Адэль Мифтахова
Куда сдавать ненужную одежду? Благотворительные фонды, свопы и сервисы по вывозу вещей
Какими будут первые выходные осени «Морфей» в «Мутаборе», «Ламбада-маркет» и куча свопов
Cosmos Moscow вместе с рестораном Blanc организует гаражную распродажу
Свои вещи будут распродавать блогеры и стилисты
Cosmos Moscow вместе с рестораном Blanc организует гаражную распродажу Свои вещи будут распродавать блогеры и стилисты
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет студенческий своп
На мероприятии расскажут об ответственном потреблении
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет студенческий своп На мероприятии расскажут об ответственном потреблении
«Мега» запустит экокампанию с лекциями, блошиными рынками и свопами
Она пройдет в шести городах России
«Мега» запустит экокампанию с лекциями, блошиными рынками и свопами Она пройдет в шести городах России
В Москве пройдет интерьерный своп В этот раз его посвятят ванной и прихожей
В Москве пройдет большой спортивный своп
Помимо одежды и кроссовок, принести можно любой инвентарь: коврики для йоги, бутылки и мячи
В Москве пройдет большой спортивный своп Помимо одежды и кроссовок, принести можно любой инвентарь: коврики для йоги, бутылки и мячи
На фестивале «Экосуббота» можно будет сдать ненужную одежду и электронику
В программе — лекции и своп
На фестивале «Экосуббота» можно будет сдать ненужную одежду и электронику В программе — лекции и своп
Гете-Институт объявил программу летнего праздника
Мероприятие посвятили экологии и переработке
Гете-Институт объявил программу летнего праздника Мероприятие посвятили экологии и переработке
Завтра в Москве пройдет фримаркет со свопом
Мероприятие организуют во дворе у веганского кафе «Угол»
Завтра в Москве пройдет фримаркет со свопом Мероприятие организуют во дворе у веганского кафе «Угол»
В баре «Волна» в пятый раз пройдет своп-ковер
Все желающие могут принести не только одежду и обувь, но и книги, ткани и растения
В баре «Волна» в пятый раз пройдет своп-ковер Все желающие могут принести не только одежду и обувь, но и книги, ткани и растения
Концерт Merzbow, «Унесенные призраками» и Spectrum в «Мутаборе» Чем заняться в выходные
Monki и Wonderzine организуют своп в пространстве Collider
Поучаствовать в нем можно, сдав вещи в один из магазинов Monki
Monki и Wonderzine организуют своп в пространстве Collider Поучаствовать в нем можно, сдав вещи в один из магазинов Monki
Завтра на Artplay пройдет зеленый своп с лекциями и вином
Мероприятие пройдет в первой половине дня