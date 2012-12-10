Weekend
Выходные в городе: 14−16 декабря«Счастливые дни» на «Флаконе», шведские звёзды Robyn и Swedish House Mafia, а также несколько выставок и вечеринок.
Weekend
Выходные в городе: 14−16 декабря «Счастливые дни» на «Флаконе», шведские звёзды Robyn и Swedish House Mafia, а также несколько выставок и вечеринок.
События недели
События недели: Lady Gaga, Swedish House Mafia, «Мифология Online»Дайджест городских событий этой недели: ярмарки в Artplay и «Рабочей станции», выставка «Венера советская» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели