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Выходные в городе: 14−16 декабря
Weekend
Выходные в городе: 14−16 декабря«Счастливые дни» на «Флаконе», шведские звёзды Robyn и Swedish House Mafia, а также несколько выставок и вечеринок.
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Выходные в городе: 14−16 декабря
Weekend

Выходные в городе: 14−16 декабря «Счастливые дни» на «Флаконе», шведские звёзды Robyn и Swedish House Mafia, а также несколько выставок и вечеринок.

События недели: Lady Gaga, Swedish House Mafia, «Мифология Online»
События недели
События недели: Lady Gaga, Swedish House Mafia, «Мифология Online»Дайджест городских событий этой недели: ярмарки в Artplay и «Рабочей станции», выставка «Венера советская» и ещё несколько событий из календаря The Village.
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События недели: Lady Gaga, Swedish House Mafia, «Мифология Online»
События недели

События недели: Lady Gaga, Swedish House Mafia, «Мифология Online» Дайджест городских событий этой недели: ярмарки в Artplay и «Рабочей станции», выставка «Венера советская» и ещё несколько событий из календаря The Village.