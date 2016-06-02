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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Хедлайнером предновогодней вечеринки Synthposium вновь станет Ульрих Шнаус

Мероприятие состоится 27 декабря

Хедлайнером предновогодней вечеринки Synthposium вновь станет Ульрих Шнаус

Synthposium проведет в «Плутоне» серию концертов электронной музыки

Первое мероприятие состоится уже в этот четверг, 18 октября

Synthposium проведет в «Плутоне» серию концертов электронной музыки

5 причин сходить на Synthposium
5 причин сходить на Synthposium Концерты, вечеринки, синтезаторы и лекции
5 причин сходить на Synthposium

5 причин сходить на Synthposium
Концерты, вечеринки, синтезаторы и лекции

Фестиваль Synthposium огласил участников образовательной программы

Они проведут лекции, мастер-классы и воркшопы

Фестиваль Synthposium огласил участников образовательной программы

Фестиваль Synthposium представил обновленную программу

Гостей ждут ночные перформансы, вечеринки, дискуссии и вручение премии Synthposium Awards

Фестиваль Synthposium представил обновленную программу

На Artplay откроется новый культурный центр «Плутон»

Открытие запланировано на 14 октября

На Artplay откроется новый культурный центр «Плутон»

Фестиваль Synthposium объявил лайнап

Ночная часть программы фестиваля пройдет в нескольких клубах 25 и 26 августа

Фестиваль Synthposium объявил лайнап

В Москве пройдет фестиваль новой культуры Synthposium

Событие организовано в четырехдневном формате с дневной и ночной программами

В Москве пройдет фестиваль новой культуры Synthposium

7 причин пойти на фестиваль Synthposium
7 причин пойти на фестиваль Synthposium The Village рассказывает, почему стоит обратить внимание на грядущий фестиваль музыкальных технологий на «Красном Октябре»
7 причин пойти на фестиваль Synthposium

7 причин пойти на фестиваль Synthposium
The Village рассказывает, почему стоит обратить внимание на грядущий фестиваль музыкальных технологий на «Красном Октябре»