Хедлайнером предновогодней вечеринки Synthposium вновь станет Ульрих Шнаус
Мероприятие состоится 27 декабря
Synthposium проведет в «Плутоне» серию концертов электронной музыки
Первое мероприятие состоится уже в этот четверг, 18 октября
Фестиваль Synthposium огласил участников образовательной программы
Они проведут лекции, мастер-классы и воркшопы
Фестиваль Synthposium представил обновленную программу
Гостей ждут ночные перформансы, вечеринки, дискуссии и вручение премии Synthposium Awards
Фестиваль Synthposium объявил лайнап
Ночная часть программы фестиваля пройдет в нескольких клубах 25 и 26 августа
В Москве пройдет фестиваль новой культуры Synthposium
Событие организовано в четырехдневном формате с дневной и ночной программами
7 причин пойти на фестиваль Synthposium The Village рассказывает, почему стоит обратить внимание на грядущий фестиваль музыкальных технологий на «Красном Октябре»